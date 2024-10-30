شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية العالمية أديل تكشف إصابتها بعدوى نادرة أدت لفقدان السمع جزئيا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت المغنية البريطانية أديل مؤخرًا عن إصابتها بفقدان سمع جزئي بسبب عدوى نادرة في الأذن، ووصفت الألم بأنه "أسوأ من الولادة"، وعلى الرغم من صراعاتها الصحية، واصلت الغناء في لاس فيجاس، بحسب موقع تايمز ناو.

وخلال عرضها شاركت الفنانة الحائزة على جائزة جرامي البالغة من العمر 36 عامًا جمهورها أنها كانت تكافح عدوى شديدة في الأذن. ووصفتها بأنها "أكثر شيء مؤلم حدث لي في حياتي".

وجلست أديل على البيانو، وتحدثت بصراحة عن التجربة، قائلة: "لقد أصبت بعدوى في الأذن، وهو أمر قاتم للغاية"، مضيفة أن هذا كان أول مرة تصاب بعدوى في الأذن.

بالنسبة لأديل، كان الألم يتجاوز أي شيء توقعته، حتى مقارنته بالولادة. قالت لمعجبيها: "كان الأمر أسوأ من الولادة"، مؤكدة على شدة الانزعاج.

وفقًا لأديل، كانت العدوى ناجمة عن بكتيريا نادرة تنتقل عن طريق الماء، مما يجعل الحالة صعبة العلاج في البداية. وأوضحت: "بكتيريا نادرة في الماء ... من الصعب جدًا علاجها". كشفت المغنية أنها وصفت لها في البداية مضادات حيوية أثبتت عدم فعاليتها. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، حدد أطباؤها مضادًا حيويًا بدأ في تخفيف أعراضها، وتحسنت حالتها تدريجيًا.

على الرغم من الألم، تمكنت أديل من الحفاظ على حس الفكاهة لديها، مازحة الجمهور حول محنتها.

اعترفت قائلة: "كانت هناك أوقات أردت فيها قطع أذني". لحسن الحظ، هدأ الألم، وهي الآن قادرة على مواصلة عروضها دون أي إزعاج.

ومع ذلك، تركت العدوى آثارًا جانبية باقية، حيث عانت أديل من فقدان سمع مؤقت في أذنها اليسرى.

حتى مع الآثار المتبقية للعدوى، لم تسمح أديل لها بمنعها من الغناء. خلال عطلة نهاية الأسبوع، قدمت العديد من العروض وكان لها لقاء لا يُنسى بشكل خاص عندما رأت أيقونة موسيقية أخرى، سيلين ديون، بين الجمهور.