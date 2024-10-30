شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت يمكنك الوقوف على قدم واحدة؟.. 5 ثوانٍ تجعلك عرضة للخطر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون في مستشفيات مايو كلينيك الأمريكية، إن المدة التي تستطيع فيها الوقوف على ساق واحدة، هي علامة واضحة على أنك عرضة لخطر السقوط والإصابة بالكسور مع تقدم العمر، بحسب موقع جريدة "واشنطن بوست."

ووجد الباحثون أن قدرة الشخص على التوازن على ساق واحدة تتدهور مع تقدم العمر بشكل أسرع من قياسات طريقة المشية، وقوة قبضة اليد والركبة.

وقام الباحثون بمقارنة المشاركين، الذين تتراوح أعمارهم بين 52 و83 عامًا، ببعضهم البعض.

وقال كينتون كوفمان، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ أبحاث الجهاز العضلي الهيكلي في مايو كلينيك: "إذا كان توازنك ضعيفًا، فأنت أكثر عرضة للسقوط، حيث إن القدرة على التوازن على ساق واحدة هي "مؤشر مهم" لخطر سقوط شخص ما.

وأوضح كوفمان: "إذا لم تتمكن من الوقوف على ساقك لمدة خمس ثوانٍ، فأنت معرض لخطر السقوط..إذا كان بإمكان الشخص الوقوف على ساقه لمدة 30 ثانية، فهو بخير، خاصة إذا كان أكبر سنًا".

وفقًا للمعهد الأمريكى للشيخوخة، يسقط أكثر من 1 من كل 4 أشخاص تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر كل عام وهو سبب رئيسي للإصابة والوفاة المرتبطة بالإصابة لكبار السن.

في المتوسط، يمكن للمشاركين في الدراسة الوقوف على ساقهم لمدة 17 ثانية بين المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، كان المتوسط 11 ثانية.

قام الباحثون بتجنيد 40 رجلاً وامرأة أصحاء يعيشون في الولايات المتحدة، وكان نصف المشاركين تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عامًا؛ وكان الباقون أكبر من 65 عامًا.

وأكمل المشاركون سلسلة من الاختبارات لقياس توازنهم، وطريقة المشي، وقبضة اليد وقوة الركبة.

وتحكم الباحثون في النتائج وفقًا لحجم الجسم (الوزن والطول) لتحديد ما إذا كانت هناك تغييرات مرتبطة بالعمر.

طلب الباحثون من المشاركين تحقيق التوازن على ساق واحدة بأي طريقة يفضلونها، تضمنت النتائج المدة التي يمكنهم الوقوف بها على قدم واحدة ومدى نقل وزنهم.

ما نعرفه عن فقدان التوازن مع تقدمنا في العمر

يأتي توازننا من عدة مدخلات حسية: رؤيتنا، ومستقبلات الأعصاب المتخصصة في العضلات والمفاصل الحساسة للحركة، وأيضًا الهياكل الموجودة في أذننا الداخلية التي تساعدنا في تحديد اتجاهنا.

قال ديفين مكاسلين، رئيس قسم السمع والأنف والأذن والحنجرة في جامعة ميشيجان: "مع تقدمنا في العمر، ما يحدث هو أن كل هذه الأنظمة تبدأ في التدهور. وكلها تساهم بطريقة أو بأخرى".

قال مكاسلين إن إحساس الأذن الداخلية بالتوازن يمكن أن يتدهور بمرور الوقت بسبب التعرض للضوضاء الصاخبة - بنفس الطريقة التي يمكن أن يصاب بها شخص ما بفقدان السمع.

وقال: "مع تقدم الناس في العمر، فإن التغييرات في الأذن الداخلية للتوازن والدماغ تجعل من الصعب عليهم الحفاظ على التوازن خاصة عند المشي في الظلام".

قال جاي هيرتل، رئيس قسم علم الحركة في جامعة فيرجينيا، إن السبب وراء القلق بشأن انخفاض التوازن بين كبار السن هو أن السقوط يمكن أن يكون خطيرًا.

وقال "نريد أن يحافظ كبار السن على توازنهم ويتدربون عليه حتى يصبحوا أكثر مقاومة للمعاناة من السقوط".

كيف تحسن توازنك؟

أكد الخبراء إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي مفتاح تحسين التوازن، حيث إن رياضة التاي تشي على وجه التحديد يمكن أن تحسن التوازن لدى كبار السن.

يمكن للناس دمج التوازن في الروتين اليومي، على سبيل المثال، الوقوف على ساق واحدة أثناء تنظيف أسنانك، وتبديل الساقين في منتصف الطريق، أو عندما تصل إلى الباب لفتحه، أمسك بمقبض الباب وتوازن لمدة 10 ثوانٍ على ساق واحدة.