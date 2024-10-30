شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس بيهضم.. اعرف فوائد الشاى بالنعناع للصداع والصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

الشاى بأنواعه المختلفة هو المشروب الرسمى الأول لنا جميعا، هو المميز والأكثر انتشارا بين جميع الفئات، وتزيد الإضافات التى توضع على الشاى من فائدته وتعزز من نكهته كما تضاعف فوائده للجسم والصحة بشكل عام، طالما كانت الإضافة عشبية وصحية وليست إضافة ضارة مثل السكريات وغيرها.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع ويب ميد الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن مشروب الشاى المضاف إليه أوراق النعناع الخضراء له الكثير من الفوائد الصحية التى تتخطى كونه مشروبا هاضما بالدرجة الأولى، ففوائده للصحة العقلية كبيرة وعظيمة.

وتابع التقرير أن الكثير من الدراسات وجدت أن الشاى الدافئ بالنعناع الطازج يؤثر بشكل إيجابى على الشفاء من الصداع بأنواعه المختلفة، سواء كان الصداع النصفى أو ألم الرأس، نظرا للخصائص المهدئة التى تعمل على استرخاء الأعصاب والعضلات الموجودة فى النعناع وأوراقه.

وذكر التقرير أن كوبا من الشاى الدافئ بالنعناع الطازج يعمل على تخفيف حدة آلام الرأس، والعمل على تعزيز التفكير بشكل أكثر وضوحا، وتقليل حده التشتت فى الانتباه، وتعزيز القدرات الخاصة بالتذكر والانتباه واليقظة العقلية.

فيما أضاف التقرير أن الشاى الطازج الدافئ بأوراق النعناع يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمى بشكل كامل، وهو ما يتيح الفرصة للقدرات العقلية وكل أجهزة الجسم بالعمل بكامل طاقتها، وتخفيف حدة الاضطرابات المعوية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرات المخية والعقلية والدماغية، كما أنه يخفف عوامل التوتر ويحسن من الصحة العقلية ويعزز من الاسترخاء العام والتفكير بشكل هادئ وعميق.

احرص على تناول الشاى بالنعناع دون إسراف فيكفى كوب صغير منه يوما بعد يوم للاستفادة المثالية من فوائده.