كيف يمكن للأمهات تعزيز بيئة مليئة بالمرح في المنزل؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:51 صباحاً - بينما نطمح جميعاً إلى أن نكون أفضل الآباء والأمهات في العالم؛ فإن الواقع يجعلنا منشغلين، وما نريد تحقيقه أن نكون مرحين، ومسترخين، ومسيطرين. نتخيل أن لدينا حقيبة ضخمة من الصبر من شأنها أن تساعدنا على إدارة أطفالنا بشكل أفضل في الأزمات. ماذا لو كان كل هذا يمكن أن يتحقق حقاً؟! فوسائل تحقيق ذلك بسيطة، ويومية فلماذا لا تستخدمها في الشهرين الأخيرين قبل قدوم السنة الجديدة، لنستقبل العام بمرح لا مثيل له، ويعم الفرح على جميع أفراد الأسرة؟! جربوا هذه الخطوات والمواقف التي ينصحكم بها الاختصاصيون التربويون.

يجب على جميع الأمهات أولاً التأكد من توقعاتهن الواقعية؛ فمن الأفضل إعطاء الأولوية لقرار واحد والالتزام به بدلاً من عدة قرارات، وإلا فلن تصمدي طوال العام! ومن خلال مشاركة قرارك، تزيدين من فرصة الحفاظ عليه؛ ومن هنا جاءت فكرة وضع قرار عائلي يتم مشاركته مع الأسرة بأكملها. وبالتالي، يرتفع مستوى التحفيز؛ ما يجعل أطفالك أكثر تعاوناً وانضباطاً، وهذا يعزز بيئة مليئة بالمرح في المنزل.

ألعاب تمكن ممارستها لتعزيز بيئة مليئة بالمرح في المنزل

على الرغم من أنه لا يمكنك المرح في كل موقف؛ فإنه يمكنك دائماً جعل المهام اليومية أكثر متعة وإثارة. يحب الأطفال اللعب ويشاركون أكثر من خلاله، إليك الألعاب التي يمكن إدخالها في روتين أطفالك اليومي:

العبوا لعبة النينجا الصامتة

العبوا لعبة النينجا الصامتة

لترتيب المكان:

التقطي أكبر عدد ممكن من الألعاب أو الملابس المتناثرة في المكان وأعيديها إلى أماكنها دون أن يلاحظ ذلك أحد من أفراد البيت، اختبئي في أثناء التحرك في المنزل مع الحفاظ على صمتك، وافعلي ذلك في أسرع وقت ممكن.

يمكنك تعليم هذه اللعبة الممتعة لأطفالك؛ ما يجعلهم يساعدونك في ترتيب البيت، من دون أن يشعر الطفل بالملل، وعندما يختبئون تغاضي عن المكان، مثّلي أنك لا تعرفينه، يحب الأطفال الصغار هذه المغامرات.

تناولوا المناشف:

قبل وقت الاستحمام مباشرة، اسألي الأطفال إذا كان بوسعهم الحصول على المناشف ومناشف الوجه من الخزانة من دون لمس بعض البلاط على الأرض.

قد تكون هذه المهمة بسيطة، لكنها تعلم الطفل الاعتماد على نفسه، من خلال جلب أغراضه بنفسه.

اطرحي الأسئلة في أثناء التحضير للذهاب إلى المدرسة:

بالنسبة للروتين اليومي، سيكون من الأسهل بالتأكيد الالتزام بجدولك إذا أشركت الأطفال من خلال جعلهم مسؤولين. يمكن أن يصبح طرح الأسئلة أداة رائعة لتشجيع مشاركة الأطفال.

على سبيل المثال، بالنسبة للروتين الصباحي، اسألي طفلك عمَّ يحتاج إلى ارتدائه قبل الذهاب إلى المدرسة في هذا اليوم. وفي أثناء البدء بالتحضير قبل الذهاب إلى المدرسة، خذي أطراف المحادثة، وحاولي جعله يذكر كل ما سيحتاجه. يمكنك جعل هذا الوقت أكثر متعة من خلال المزاح، مثل "ما الذي تحتاجه قبل أن تتمكن من ارتداء ملابسك المدرسية وحذائك؟ النعال والقفازات...؟ أو، الجوارب؟! ماذا تحب أن تأخذ اليوم في صندوق طعامك المدرسي؟" ستساعد هذه اللحظات الصغيرة الممتعة طفلك على أن يصبح أكثر وعياً ويتحمل المزيد من المسؤولية.

أعطي طفلك الخيارات:

أعطي طفلك الخيارات



ليست الفكرة العامة من تقديم الخيارات هي إعطاء الطفل خيار المساعدة أو عدمها، بل توجيه اختياره. يجب أن تكون الخيارات واضحة ومحدودة ومحددة. على سبيل المثال، يمكننا اقتراح مهمتين: "هل تفضل ترتيب المائدة أو ترتيب الملابس الموجودة في السلة؟"

يمكن لبعض النصائح الإضافية البسيطة أن تساعد الأطفال على تحديد أولويات الاختيارات الصحيحة، ولزيادة المشاركة وتقليل الإحباط، اعتادي تقليل استخدام كلمة "إذا" وزيادة استخدام كلمة "متى".

بدلاً من قول: "إذا لم ترتدِ ملابسك؛ فلن تتمكن من..."، حاولي قول: "عندما ترتدي ملابسك، يمكنك الخروج للعب". إن صياغة الأمر بهذه الطريقة تساعد الأطفال عادةً على اتخاذ الخيارات الصحيحة .

أغنية مع أعمال قبل النوم:

بالنسبة للأطفال الصغار وقت النوم: قومي بإزالة جميع ملابسهم، ووضعها في سلة الغسيل، ثم قومي باختيار بعض البيجامات وارتدائها، كل ذلك وأنت تغنين لهم، واحرصي على الانتهاء من أعمالك قبل انتهاء الأغنية.

تأكدي أن هذه الأغنية قبل النوم/ ستسعد أطفالك، وتجعلهم يتناولون الأشياء معك، قبل أن يدخلوا فراشهم، وهم يشعرون بالسعادة والمرح.

اشرحي لطفلك رغباتك:

يحب الأطفال أن يفهموا ما يدور من حولهم، وهذا أحد الأسباب التي تجعلهم يطرحون الكثير من الأسئلة. من المهم شرح الكيفية والسبب لهم من أجل تشجيعهم على المشاركة.

اشرحي لطفلك أنك تحبين أن تكون ألعابه مرتبة؛ لأن ذلك يسهل العثور عليها ويستطيع الجميع التحرك في الغرفة بشكل أفضل. باستخدام أسباب بسيطة مثل هذه التي يسهل تصورها، سيرغب طفلك في القيام بدوره.

من خلال استخدام ضمير المتكلم "أنا" والتعبير عن الملاحظات ووصف مشاعرنا، سيكون من الأسهل جعل الطفل يفهم ما هو الخطأ. يمكنك أن تقول: "لا أحب تكرار التعليمات نفسها مراراً وتكراراً، أفضل الغناء معك. إن ضمير المتكلم "أنا" ألطف من ضمير المتكلم "أنت"؛ لأنه ليس فيه أي اتهام.

ونظراً لعدم تطور أدمغة الأطفال إلى أقصى إمكاناتها؛ فإنها لا تمتلك دائماً القدرة على فك شفرة الكلمات الخاطئة بشكل صحيح. لذا، إذا قلت لهم: "لا أريدك أن تقفز على الأريكة"؛ فسوف يفك دماغ الطفل فقط كلمات مثل "قفز" و"أريكة". وبهذه الطريقة، سيخالف الطفل التعليمات المذكورة. ونقترح عليك الصيغة الإيجابية: "أفضل أن تجلس على الأريكة، من فضلك".

أمور التزمي بها أنت لتعزيز بيئة مليئة بالمرح في المنزل

أمور التزمي بها أنت لتعزيز بيئة مليئة بالمرح في المنزل



كلنا نعرف ذلك الشعور عندما تتراكم نوبة الغضب. نرى عيونهم تدمع، وقبضاتهم مشدودة، وأرجلهم تسقط على الأرض. ناهيك بالصراخ العالي الذي لا يهدأ من أطفالنا الصغار. نوبات الغضب صعبة على كل من الطفل والوالد. إذن، ماذا نفعل؟

في هذه المواقف الصعبة، يجب أن نحافظ على هدوئنا ونذكر أطفالنا بأنهم في بيئة آمنة ومحبة. بهذه الطريقة يمكننا توفير شعور بالراحة مع دعم ممارسات ضبط النفس لدى الأطفال. تذكري أن المهارات الاجتماعية والعاطفية مثل ضبط النفس ليست جوهرية، بل يتم تطويرها بالصبر والممارسة. تحققي من هاتين النصيحتين لخلق بيئة محبة للأطفال:

1. أعيدي صياغة لغتك

عند الشروع في إنشاء بيئة محبة للأطفال، يجب أن تفكري في اللغة التي ستستخدمينها. تلعب اللغة المتعمدة دوراً كبيراً في طريقة تلقي رسالتك. بدلاً من قول "لا تفعل ذلك" أو "توقف عن الجري"، حاولي إعادة التوجيه اللفظي. على سبيل المثال:

توقف عن الجري – أرجوك امشِ على قدميك!

اجلس – أسفل المقعد!

لا تلعب بهذا - هذا غير آمن. يُرجى عدم اللعب بهذا. يمكنك اللعب بـ ____ بدلاً من ذلك.

توقفوا عن رمي الرمال! نحن لا نرمي الرمال، بل يمكننا استخدام أيدينا ومجارفنا.

قلت توقفوا عن الضرب! لا تستخدموا أيديكم للضرب! يمكننا استخدام أيدٍ لطيفة عندما نلعب.

لقد رأينا بالفعل فارقاً كبيراً يمكن أن تحدثه لغتنا؛ فمن خلال إعادة صياغة لغتنا، يمكننا تزويد طفلنا بإرشادات صريحة وتوقعات واضحة. وبصفتنا آباءً ومعلمين، يمكننا استخدام اللغة والتربية الإيجابية لتوجيه الأطفال لصالحنا؛ ففي نهاية المطاف، تُعَد اللغة أداة رائعة للتواصل وإعادة توجيه السلوك.

2. قدمي لأطفالك الخيارات

لا يستمتع الأطفال بتوبيخهم أو إخبارهم بما يجب عليهم فعله في أمر ما، لكن هناك مواقف يتعين علينا فيها وضع حدود واضحة وملموسة. من المهم أن نوفر لأطفالنا الصغار خيارات. تأكدي من شرح الفرق بين ما يمكن التفاوض عليه وما لا يمكن التفاوض عليه لطفلك. على سبيل المثال، يجب أن يرتدي طفلك خوذة عند ركوب الدراجة (هذا غير قابل للتفاوض) مقابل كيفية تصفيف شعر الطفل (قابل للتفاوض).

في المنزل، قد يؤدي منح الأطفال خيارات إلى خلق بيئة محبة حيث يخبر هذا طفلك أنه موضع ثقة وتقدير. إن منح الأطفال خيارات يسمح لهم ببناء الاستقلالية لديهم، ويدعوهم إلى التعاون، ويطور مهارات حل المشكلات، ويمنحهم شعوراً بالملكية عند الأطفال لأفعالهم. إن مفتاح منح الأطفال خيارات هو تحديد الخيارات التي يمكنهم اتخاذها بشكل مستقل أو مع الحد الأدنى من الدعم. على سبيل المثال:

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هل ترغب في تناول شطيرة الجبن المشوي أو شطيرة زبدة الفول السوداني والمربى؟

هل ترغب في اللعب ببلاط المغناطيس أو كتل المكعبات الخاصة بك؟

هل ترغب بالرقص أو المشي إلى السرير؟

هل ترغب في تنظيف أدواتك الفنية الآن أو ترغب في دقيقتين إضافيتين لتحضير جسمك؟

هل ترغب بالانضمام إلينا على السجادة أو الجلوس في الزاوية الهادئة؟

إن توفير الخيارات قد يكون له أثر كبير في سعيك إلى خلق بيئة محبة في المنزل. وفي أغلب الأحيان، تميل الخيارات إلى تجنب تردد الطفل وتوتره لأنه يشارك في اتخاذ القرار بشأن ما سيحدث بعد ذلك!

بشكل عام، تُعتبر البيئة المحبة والمرحة ضرورية لنمو الطفل ونجاحه. وتوفر البيئة المحبة أكثر من الراحة؛ فهي تعزز وجود مساحة آمنة وثقافة قوية ومكان للنمو.

بطريقة ذكية وصحيحة.. إليك أساليب مجربة لتوجيه سلوك طفلك



*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.