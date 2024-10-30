شكرا لقرائتكم خبر عن وسواس المرض.. اعرف أعراض وأسباب اضطراب الخوف المفرط على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب وسواس المرض أو توهم المرض هو حالة قد لا تعاني فيها من أي أعراض جسدية أو قد تعتقد أن الأحاسيس الجسدية الطبيعية أو الأعراض البسيطة هي علامات على مرض خطير، إنها حالة يمكن أن تزداد مع تقدم العمر أو أثناء أوقات التوتر، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب وطرق الوقاية من وسواس وتوهم المرض، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هو اضطراب توهم المرض

الخوف من المرض أو وسواس المرض هو قلق مفرط من إصابتك بمرض خطير أو احتمال إصابتك به، قد لا تعاني من أي أعراض جسدية أو قد تعتقد أن الأحاسيس الجسدية الطبيعية أو الأعراض البسيطة هي علامات على مرض خطير.

ذكرت Mayo Clinic أنك قد تعاني من قلق شديد من أن الأحاسيس الجسدية، مثل ارتعاش العضلات أو التعب، مرتبطة بمرض خطير محدد

هذا القلق المفرط، وليس الأعراض الجسدية نفسها، يمكن أن يؤدي إلى ضائقة شديدة يمكن أن تعطل حياتك هذه حالة طويلة الأمد يمكن أن تزداد مع تقدم العمر أو أثناء أوقات التوتر.

أعراض اضطراب وسواس المرض

علامات وأعراض اضطراب وسواس المرض تشمل:

-الانشغال بالإصابة بمرض خطير

-القلق من أن الأعراض البسيطة أو الأحاسيس الجسدية تعني أنك مصاب بمرض خطير

-الانزعاج بسهولة بشأن حالتك الصحية

-عدم الحصول على أي طمأنينة من زيارات الطبيب أو نتائج الاختبارات السلبية

-القلق المفرط بشأن حالة طبية معينة أو خطر إصابتك بحالة طبية لأنها تسري في عائلتك

-الشعور بضيق شديد بشأن الأمراض المحتملة مما يجعل من الصعب عليك العمل

-فحص جسمك بشكل متكرر بحثًا عن علامات المرض أو المرض

-تحديد مواعيد طبية بشكل متكرر للاطمئنان أو تجنب الرعاية الطبية خوفًا من تشخيص مرض خطير

-تجنب الأشخاص أو الأماكن أو الأنشطة خوفًا من المخاطر الصحية

-التحدث باستمرار عن صحتك والأمراض المحتملة

-البحث بشكل متكرر على الإنترنت عن أسباب الأعراض أو الأمراض المحتملة.

أسباب وسواس المرض

-المعتقدات: قد يكون لديك صعوبة في تحمل عدم اليقين بشأن الأحاسيس الجسدية غير المريحة أو غير العادية هذا يمكن أن يدفعك إلى سوء تفسير أن جميع أحاسيس الجسم خطيرة، لذلك تبحث عن أدلة تؤكد أنك تعاني من مرض خطير.

-الأسرة: قد تكون أكثر عرضة للإصابة بقلق الصحة إذا كان لديك والدان يقلقان كثيرًا بشأن صحتهما أو صحتك.

-الخبرات السابقة: ربما كانت لديك خبرة في مرض خطير في مرحلة الطفولة، لذلك قد تكون الأحاسيس الجسدية مخيفة بالنسبة لك.

طرق الوقاية من اضطراب وسواس المرض

-إذا كانت لديك مشاكل مع القلق، فاطلب المشورة المهنية في أقرب وقت ممكن للمساعدة في منع تفاقم الأعراض.

-تعلم كيفية التعرف على متى تكون متوترًا وكيف يؤثر ذلك على جسمك وممارسة تقنيات إدارة الإجهاد والاسترخاء بانتظام.

-التزم بخطة العلاج الخاصة بك للمساعدة في منع الانتكاسات أو تفاقم الأعراض.