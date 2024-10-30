شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى نفسك من قرح القدم الناتجة عن مرض السكرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر قرح القدم السكرية من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري، والتي تنشأ غالبًا بسبب تلف الأعصاب أو ضعف الدورة الدموية، تشمل الأعراض الشائعة التورم وتغير اللون، في هذا التقرير نتعرف على الوقاية من قرح القدم الناتجة عن مرض السكر باتخاذ تدابير وقائية مثل التحكم في نسبة السكر في الدم والحفاظ على نظافة القدم وغيرها، بحسب موقع "تايمز ناو".

قرح القدم السكرية هي جروح أو تقرحات مفتوحة تتطور في المقام الأول على القدمين، وغالبًا ما تكون بسبب تلف الأعصاب أو ضعف الدورة الدموية الناجم عن مرض السكري، إذا تُركت هذه القرح دون علاج، فقد تصاب بعدوى شديدة.

أسباب وعوامل خطر قرح القدم السكري

قرح القدم السكرية تحدث عندما ينهار نسيج الجلد على القدمين، مما يعرض الأنسجة الأساسية، يحدث هذا غالبًا في المناطق التي تتعرض فيها القدمين لأكبر قدر من الضغط، مثل تحت إصبع القدم الكبير أو الكعب.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من مسامير القدم "الكالو" أكثر عرضة للإصابة بالقرح في هذه المناطق.

في حين أن ليس كل مرضى السكري يصابون بقرحة القدم، فإن أولئك الذين يصابون بها غالبًا ما يتأثرون بالعديد من عوامل الخطر:

- أحذية غير مناسبة: يمكن أن يؤدي ارتداء أحذية سيئة الصنع أو ذات حجم غير مناسب إلى زيادة الضغط والاحتكاك على القدمين، مما يؤدي إلى القرحة.

- سوء نظافة القدم: يمكن أن يساهم الغسيل غير المتكرر أو تجفيف القدمين بشكل غير صحيح في تحلل الجلد والقرحة.

- مشاكل أظافر القدم: يمكن أن يؤدي تقليم أظافر القدم بشكل غير صحيح إلى إصابات صغيرة قد تتطور لدى مرضى السكري إلى قرحة.

- انخفاض إمداد الدم: يتعرض مرضى السكري لخطر ضعف الدورة الدموية، وخاصة في الأطراف السفلية، مما قد يعيق الشفاء.

- السمنة والتدخين: يمكن أن يؤدي كلاهما إلى تفاقم مشاكل الدورة الدموية، مما يؤخر الشفاء ويزيد من خطر الإصابة بالقرحة.

من هم المعرضون للخطر:

تواجه بعض الفئات خطرًا أكبر للإصابة بقرحة القدم، وخاصة الرجال الأكبر سنًا المصابين بمرض السكري، والذين غالبًا ما يكون لديهم عوامل صحية معقدة إضافية.

أعراض قرح القدم السكري

لا تظهر قرح القدم السكري دائمًا أعراضًا واضحة على الفور، قد تمر دون أن يلاحظها أحد حتى تبدأ العدوى. بعض العلامات الشائعة التي يجب الانتباه إليها تشمل:

- إفرازات أو تصريف من القرحة: يمكن أن يلطخ هذا الجوارب أو الأحذية وهو أحد المؤشرات الأولية.

- التورم والاحمرار: قد يشير أي تورم أو دفء غير عادي في القدم إلى وجود مشكلة أساسية.

- الأنسجة السوداء (الندبة): غالبًا ما يكون هذا النسيج الداكن حول القرحة علامة على ضعف إمداد الدم، مما يشير إلى أن القرحة يمكن أن تتفاقم دون تدخل.

- الرائحة والألم: في الحالات الشديدة، قد تنتج القرحة إفرازات كريهة الرائحة وتصبح مؤلمة.

ما الذي يؤدي إلى قرح القدم؟

قرح القدم لدى مرضى السكري قد تنشأ من عوامل مختلفة:

1. تلف الأعصاب: بمرور الوقت، يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى تنميل أو وخز في القدمين، يعني انخفاض الإحساس أن الإصابات البسيطة قد تمر دون أن يلاحظها أحد وتتطور إلى قرح.

2. مشاكل الدورة الدموية: يمكن أن يعيق تدفق الدم الضعيف قدرة الجسم الطبيعية على الشفاء. بالنسبة لمرضى السكري، يؤدي هذا إلى إبطاء شفاء القرحة ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات أخرى.

3. مستويات الجلوكوز المرتفعة في الدم: يضعف ارتفاع نسبة السكر في الدم عملية الشفاء. إن إدارة مرض السكري بشكل صحيح ضرورية للوقاية من القرحة وعلاجها.

4. تشوهات القدم: يمكن للتغيرات البنيوية في القدم، مثل الأورام أو النسيج المتصلب، أن تزيد الضغط على مناطق معينة، مما يجعلها عرضة للتقرح.

علاج قرح القدم

تتطلب قرح القدم تقييمًا طبيًا شاملاً، يتضمن فحصًا بدنيًا من قبل الطبيب

الأطباء يستخدمون غالبًا نظام تصنيف قرحة فاجنر لتصنيف شدة القرحة على مقياس من 0 إلى 5، مما يساعد في توجيه العلاج.

كما قد يتم طلب الاختبارات التشخيصية، بما في ذلك الأشعة السينية، للتحقق من انتشار العدوى إلى العظام ويمكن أن تكشف اختبارات الدم عن مستويات الجلوكوز وعلامات العدوى.

تتضمن بعض خيارات العلاج الشائعة لقرحة القدم السكرية ما يلي:

- تخفيف الحمل: يمكن أن يساعد تقليل الضغط على المنطقة المتقرحة، غالبًا عن طريق تجنب الوقوف أو المشي لفترات طويلة.

- أحذية خاصة: قد يُنصح المرضى بارتداء أحذية داعمة لتقليل الاحتكاك ومنع تفاقم القرحة.

- التنظيف: تتضمن هذه العملية إزالة الأنسجة الميتة وأي أجسام غريبة في القرحة لتعزيز الشفاء.

- الأدوية والضمادات: قد يتم وصف المضادات الحيوية إذا كان هناك عدوى، ويمكن للضمادات التي تعزز بيئة الشفاء الرطبة أن تسرع من الشفاء.

المضاعفات المحتملة

قرح القدم السكري يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تركت دون علاج. تشمل المشكلات الشائعة:

- تكوين الخراج: يمكن أن تؤدي القرحة غير المعالجة إلى تجمعات موضعية من القيح.

- تعفن الدم: إذا انتشرت العدوى إلى مجرى الدم، فقد يحدث تعفن الدم، مما يشكل خطرًا يهدد الحياة.

- التشوهات والضعف: يمكن أن تؤدي المضاعفات طويلة الأمد لمرض السكري الذى لا يتم علاجه إلى إضعاف العضلات والعظام في القدم، مما يؤدي إلى قرح غير قابلة للشفاء وتغيرات في بنية القدم.

- الغرغرينا: يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة إلى موت الأنسجة، مما يستلزم البتر الجزئي أو الكامل لمنع انتشار العدوى.

الوقاية من تقرحات القدم السكرية

التدابير الوقائية ضرورية لمرضى السكري لتقليل خطر الإصابة بقرحة القدم، أكثر من نصف قرح القدم السكرية تصاب بالعدوى، مما يجعل الوقاية أكثر أهمية، تتضمن بعض الخطوات التي يجب مراعاتها:

- خفض سكر الدم: يعد الحفاظ باستمرار على مستويات الجلوكوز ضمن نطاق صحي أمرًا بالغ الأهمية.

- العناية اليومية بالقدم: يمكن أن يمنع غسل القدمين بانتظام وتجفيفهما جيدًا (خاصة بين أصابع القدم) وترطيبهما تلف الجلد.

- العناية المناسبة بأظافر القدم: يمكن أن يؤدي تقليم أظافر القدمين بانتظام أو طلب المساعدة الطبية للعناية بالقدم إلى تقليل خطر الإصابة.

- اختيار الأحذية المناسبة: يمكن أن يمنع ارتداء الأحذية الداعمة الملائمة جيدًا تكون نقاط الضغط التي تؤدي إلى التقرحات.

- الفحوصات المنتظمة مع طبيب: يمكن أن تساعد الزيارات الروتينية في علاج مسامير القدم والكالو ومشاكل الجلد الأخرى التي قد تساهم في تكوين القرحة.