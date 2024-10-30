شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تغيرات فى شكل اليدين تشير إلى مشكلات صحية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تخبرك يديك عن صحتك، خاصة عندما لا تعمل على النحو الصحيح، قد تشير مشاكل مثل الحكة أو التصلب أو الاحمرار في اليدين، وحتى شكل الأظافر إلى أدلة تشخيصية مهمة لحالتك الصحية.

وفقا لتقرير صحيفة " Metro"، البريطانية، يمكنك معرفة الكثير عن صحتك من خلال النظر إلى يديك، فقد تظهر بعض الحالات الطبية والأمراض مصحوبة بأعراض مختلفة في يديك.

1. احمرار اليدين

نظرًا لأنك تراها وتستخدمها كثيرًا كل يوم، فمن الصعب ألا تلاحظ أن يديك حمراء قليلًا، ولكن عندما يحدث هذا، فإن أيدينا في بعض الأحيان تعطينا إشارات خفية حول صحتنا.

قد يكون احمرار اليدين، عاملاً وراثيًا، كما يمكن أن تكون الأيدي الحمراء أيضًا أحد أعراض حالات مختلفة، بما في ذلك الحمل، أو أمراض الكبد، أو اضطراب المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض جريفز.

عادةً ما يحدث الاحمرار في كلتا اليدين ولا يكون مؤلمًا أو مثيرًا للحكة، ويحدث الاحمرار بسبب توسع الشعيرات الدموية وقد يتأثر بتغير مستويات الهرمونات، ولهذا السبب تكون الحالة أكثر شيوعًا لدى الحوامل، إذا ظهرت عليك هذه الأعراض في وقت لاحق من حياتك، فاستشر الطبيب لتحديد السبب وما إذا كان هناك حاجة إلى أي علاج.

2. الأظافر

يمكن لمجموعة من المشكلات الصحية أن تؤدي جميعها إلى تغييرات في مظهر الأظافر وملمسها، أولاً، الأظافر المثقوبة هي عندما تتكون خدوش أو حفر صغيرة على سطح الأظافر ويمكن أن تشير إلى مرض الصدفية، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تتسبب في تفتت الأظافر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الأظافر الصفراء مؤشرًا لمجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك العدوى الفطرية أو الحالات الصحية الأساسية مثل أمراض الرئة.

3. تغير في ملمس وشكل الجلد

عندما لا نحصل على ما يكفي من الفيتامينات مثل الكالسيوم أو فيتامين د، يمكن أن تظهر بقع جافة على أيدينا، وقد يكون الجلد الجاف أيضًا علامة على الإكزيما، وهو مصطلح واسع النطاق لحالات الجلد التي غالبًا ما تأخذ شكل طفح جلدي مثير للحكة ومُنهك في بعض الأحيان .

4 . تصلب المفاصل

التهاب المفاصل هو مصطلح شامل لأكثر من 100 نوع من حالات التهاب المفاصل ، والتي يمكن أن تتفاقم جميعها لأسباب مختلفة - ومعظمها لا علاقة لها بالعمر، يعد هشاشة العظام من بين هذه الحالات الأكثرها شيوعًا، ويؤدي مرض المفاصل التنكسي إلى تآكل بطانة الأصابع ببطء، مما يؤثر بشكل أساسي على قاعدة الإبهام والمفاصل الوسطى ولكنه يسبب الألم في اليد بأكملها.

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب علاج هشاشة العظام، إلا أنه يمكن استخدام الأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين لإدارة الألم والتورم، في حين أن ممارسة كمية صحية من التمارين الرياضية يمكن أن تساعد في تخفيف التصلب.

5 . برودة اليدين

عادة ما تكون الأيدي الباردة علامة على ضعف الدورة الدموية، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على فقر الدم ، عندما يكون لدينا عدد أقل من خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم، يمكن أن تحدث هذه الحالة، بسبب نقص الحديد في نظامنا الغذائي، بالإضافة إلى فقر الدم، فإن برودة اليدين قد تشير أيضًا إلى حالة صحية كامنة مثل مرض السكري أو جلطات الدم.

