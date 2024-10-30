شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. أفضل نظام غذائى لتعزيز المناعة ومحاربة الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

كبار السن وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة، لديهم مناعة ضعيفة، ويصبحون أكثر عرضة للأمراض التنفسية، وخلال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، سنتعرف علي أفضل النصائح للوقاية والحماية، ومنها:

-ابقى رطبًا

لا شك أن الترطيب أمر بالغ الأهمية لمساعدة الجسم على التعافي وتقوية الجهاز المناعي، ولذا يجب شرب الكثير من الماء لأنها ضرورية لمساعدة جسمك على التعافي من الأمراض.



ولذا احرص على تناول 8-10 أكواب من الماء على الأقل يوميًا، فالترطيب الجيد يساعد الجلد وغشاء الخلايا المخاطية على العمل كحاجز لمنع دخول الميكروبات إلى الجسم إلى حد ما. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل تهيج الأنف عند السعال والعطس وحتى التنفس فقط.

-البروتينات للمناعة

إن إدراج كمية مناسبة من البروتين في نظامك الغذائي أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القوة ودعم التعافي. فتناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدجاج والبقول الكاملة والعدس ومنتجات الألبان وفول الصويا واستكمل وجباتك بالبروتينات في حالة انخفاض الشهية.

-تناول مضادات الأكسدة

تحتوي الفواكه والخضراوات على مضادات الأكسدة. ومن خلال زيادة تناولها، يحصل الجسم على الطاقة الأساسية عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي، ولذا يجب تناول الأطعمة الكاملة غير المعالجة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة بدلاً من العصائر والأطعمة المعلبة.

-الدهون الصحية

وتدعم الدهون الصحية المناعة وتوفر الطاقة اللازمة للتعافي السريع، فإن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون مع مكملات الأحماض الدهنية الأساسية مع إضافة المكسرات والبذور يعد خيارًا رائعًا. توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية التي تساعد في تعزيز المناعة.

-أطعمة سائلة لسد الشهية

غالبًا ما تنخفض الشهية أثناء الإصابة بحمى الضنك، لكن هذا لا يعني إهمال التغذية، فيجب تناول الأطعمة ذات القوام السائل مثل العصيدة والعصائر والحساء المهروس والخضراوات الرقيقة والأطعمة قليلة التوابل والزيت. فيتامين سي ضروري لمحاربة العدوى، وأدرج الأطعمة الغنية بفيتامين سي مثل الفواكه الحمضية والخضروات الورقية والفلفل الحلو في نظامك الغذائي.

