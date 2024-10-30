شكرا لقرائتكم خبر عن إضافة هذه الأعشاب لطعامك يعالج الالتهابات ويحميك من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب المزمن هو عامل خطر رئيسي للعديد من الأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسرطان أيضًا، لذلك، من المهم أن تراقب مستويات الالتهاب لديك، ويمكنك إضافة الأعشاب لطعامك، حيث تساعد بعضها في تقليل الالتهاب بالجسم، بحسب موقع "تايمز ناو".

إضافة هذه الأعشاب لطعامك يعالج الالتهابات ويحميك من الأمراض الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين وهو مضاد للأكسدة قوي يساعد في تقليل الالتهابات. تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يقلل من أعراض التهاب المفاصل وآلام العضلات وحالات التهاب الأمعاء. يمكنك تناوله مع الفلفل الأسود حيث يساعد البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود على تحسين امتصاص الكركمين.

الزنجبيل

الجينجيرول هو مركب نشط في الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات، وهو فعال بشكل خاص في علاج آلام المفاصل والهضم وتقليل آلام العضلات بعد الأنشطة البدنية المكثفة، يمكن إضافة الزنجبيل الطازج إلى العصائر والشاي والأطباق الأخرى لأنه يوفر نكهة وفوائد صحية.

الريحان



الريحان يساعد الجسم على الاستجابة للإجهاد الذي يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب، تأتي تأثيراته المضادة للالتهابات من مركباته المضادة للأكسدة والتي تعد مفيدة لإدارة الالتهاب الناجم عن الإجهاد، يمكنك استخدامه في الشاي أو كإضافة على الأطباق.

إكليل الجبل أو الروزمارى

يحتوي إكليل الجبل على حمض الكارنوزيك وحمض الروزمارينيك وهما مركبان يساعدان في تقليل الالتهاب، إنه مفيد بشكل خاص لصحة الدماغ لأنه يقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب المرتبط بالتدهور المعرفي.

الشاي الأخضر

على الرغم من أنه شاي، إلا أن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات عالية من الكاتيكين، وخاصة EGCG (جالات إبيجالوكيتشين)، حيث يساعد في تقليل الالتهاب على المستوى الخلوي.

يساعد شرب الشاي الأخضر بانتظام على تحسين صحة القلب وإنقاص الوزن والجهاز المناعي.

القرفة



تتمتع القرفة بخصائص مضادة للالتهابات لاحتوائها على مادة سينامالديهيد المعروفة بخفض علامات الالتهاب في الجسم، يمكن رش القرفة على دقيق الشوفان أو العصائر أو القهوة للحصول على فوائد صحية.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين المعروف بتأثيراته المضادة للالتهابات، يساعد هذا على تحسين الاستجابة المناعية، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في تقليل الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل ومشاكل القلب والأوعية الدموية، يمكنك تناوله نيئًا أو في الطعام.