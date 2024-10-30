شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب الأمراض النفسية.. أليس فى بلاد العجائب.. عندما تختلف الأزمان لدى المريض والان مع تفاصيل الخبر

الأمراض والمتلازمات النفسية كثيرة ومتشعبة، ولكن هناك منها الغريب والنادر، وأليس في بلاد العجائب هي مسمى يطلق على متلازمة من المتلازمات الغريبة، التى يشعر خلالها المريض بها بأن عمره أصغر بكثير مما هو عليه، أي أنه طفل صغير أو يشعر بأنه على النقيض عجوز وكبير فى السن.

وفقا لتقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينك الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هؤلاء الذين يعانون من تلك المتلازمة قد تحدث لهم تغيرات وأعراض غريبة منها، قد يرى الأشياء كلها حوله صغيرة جدا فى الحجم وتتحرك، أو قد يرى كل ما حوله قريبا جدا من عينيه وكبير الحجم، ويشعر البعض الآخر منهم أن جسده مقسما لنصفين أيمن وأيسر بشكل منفصل ويمكنه رؤية كل منهما.

يعاني المريض من هذه المتلازمة من اضطراب بالإحساس بجسمه وعواطفه والأحجام حوله، فتحدث له أعراض بصرية ونفسية وعقلية مشوشة، لا شك أن هذه المتلازمة تصيب الأطفال في عمر المراهقة، وقد يعانون على الأقل من نوبات من نوباتها بين الحين والآخر كما أنها قد تصيب بعض الأطفال عنها في الكبار، تلك المتلازمة النادرة هي عبارة عن خلل في قدرة الدماغ في معالجة الأمور الحسية، هذا الاضطراب يؤدي إلى تشويش الإحساس بالواقع كما يكون.

الأسباب كثيرة ومتشعبة ولعل من أهمها الإصابة بالصداع النصفي أو مشكلات تتعلق بعدوى أصابت الجسم وغيرها الكثير من الأسباب، يعاني المريض بها من صعوبة في الحكم على الوقت والشعور به، فقد يشعر بأن الوقت قد تباطأ بشدة أو أنه أصبح أكثر سرعة، فتختلف لديه الأزمان والأحكام.

هذه الأعراض المرضية يمكن تشخيصها وعلاجها بسهولة من خلال علاج المسبب لهذه المشكلة من الأصل وفقا لرؤية الطبيب ووفقا لدرجة الحالة، وكذلك علاج سلوكي وتحديد طريقة العلاج يحددها الطبيب المختص وحده بعد فحص الحالة ومعرفة درجة الإصابة.