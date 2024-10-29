شكرا لقرائتكم خبر عن فى يومها العالمى.. 9 خطوات بسيطة لدعم التعافى من السكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة يمكن أن تسبب الوفاة أو الإعاقة. تحدث عندما لا يتدفق الدم بسلاسة إلى دماغك. بدون تدفق الدم المناسب، ستبدأ خلايا دماغك في الموت ولكن العلاج ممكن. بمجرد الانتهاء من ذلك، يجب أن تكون حذرًا للغاية. على الرغم من أن الجدول الزمني للتعافي من السكتة الدماغية يختلف، إلا أنه ممكن. ستساعدك الأدوية على الشعور بتحسن، ولكن لرؤية التحسن، تحتاج أيضًا إلى التواصل مع خبراء مختلفين مثل أخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التغذية. يمكن أن يساعدك القليل من التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي أيضًا في عملية الشفاء. وفقا لما نشره موقع healthshots.



وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يحرم خلايا الدماغ من الأكسجين والمواد المغذية، مما يؤدي إلى موت الخلايا. ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الدماغ. و "يمكن أن يحدث هذا الاضطراب إما بسبب انسداد أو انفجار وعاء دموي". وقد لوحظ ارتفاع بنسبة 70 % في حالات السكتة الدماغية من عام 1990 إلى عام 2019، مع زيادة بنسبة 43 % في الوفيات بسببها، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية . ويتطلب الأمر تدخلاً طبيًا فوريًا حتى يمكن تقليل تلف الدماغ والإعاقات المحتملة.

إليك ما يجب عليك فعله لدعم التعافي من السكتة الدماغية:

1. اتبع خطة إعادة تأهيل منظمة



تتضمن خطة إعادة التأهيل العلاج الطبيعي والعلاج المهني والعلاج النطقي، والتي تركز جميعها على جوانب مختلفة من التعافي. يساعد العلاج الطبيعي على استعادة القوة والتوازن. قد يساعد العلاج الطبيعي بشكل خاص إذا كنت تعاني من مشاكل مثل الخدر في جانب واحد من الجسم، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية . يساعد العلاج المهني في إعادة تعلم الأنشطة اليومية، مثل ارتداء الملابس بمفردك والطهي. يعد العلاج النطقي أمرًا بالغ الأهمية إذا تأثر كلامك أو بلعك.

2. الحفاظ على نظام غذائي مناسب للسكتة الدماغية



تناول المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة لتعزيز الشفاء والمساعدة في منع المزيد من السكتات الدماغية. يقول الخبراء: "إن تقليل الصوديوم والدهون غير الصحية مهم بشكل خاص للسيطرة على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول". يمكن أن يساعد تجنب اللحوم الحمراء وصفار البيض في منع السكتة الدماغية، وفقًا لبحث نُشر في مجلة BMJ Journals في عام 2018. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي منخفض البروتين أيضًا إذا كنت قد أصبت بسكتة دماغية بالفعل. خلال دراسة أجريت عام 2019 ونشرت في مجلة Nutrients ، كان لدى المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض البروتين قوة عضلية أفضل في أيديهم وأطرافهم العلوية بعد السكتة الدماغية.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وبتوجيه



يساعد النشاط البدني في إعادة بناء القوة وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. اعتمادًا على القدرة، يمكن أن تكون التمارين البسيطة مثل المشي أو التمدد أو تدريب المقاومة الخفيف مفيدة. خلال دراسة أجريت عام 2017 ونشرت في مجلة Stroke Research And Treatment ، كان تدريب المقاومة قادرًا على تحسين قوة العضلات والقدرة على التحمل بشكل كبير لدى المشاركين بعد السكتة الدماغية.

4. الالتزام بالأدوية الموصوفة



تلعب الأدوية دورًا رئيسيًا في منع السكتات الدماغية الثانوية. يقول الخبراء: "قد تشمل الأدوية الموصوفة عادةً مضادات التخثر (مميعات الدم)، وخافضات ضغط الدم (لخفض ضغط الدم)، والستاتينات (لخفض الكوليسترول)". يعد الالتزام بتوصيات طبيبك والمتابعة المنتظمة أمرًا حيويًا لمراقبة الجرعات وتعديلها حسب الحاجة.

5. مراقبة ضغط الدم



وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية . يمكن أن يؤدي الحفاظ على ضغط الدم ضمن النطاق المستهدف إلى تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية أخرى. تأكد من أنه أقل من 120/80 مليمتر زئبق (مم زئبق). يمكن لأجهزة المراقبة المنزلية توفير قراءات يومية، ولكن الفحوصات الروتينية مع الأطباء ضرورية لتعديل الأدوية أو خطط نمط الحياة حسب الحاجة.

6. اطلب الدعم النفسي والعاطفي



يقول الخبراء: "قد يعاني الناجون من السكتة الدماغية من الاكتئاب أو القلق أو الإحباط بسبب القيود الجسدية والمعرفية التي يواجهونها". يمكن أن يساعد التحدث إلى طبيب نفسي أو الانضمام إلى جلسات الإرشاد في إدارة هذه التحديات العاطفية.

7. استخدم وسائل المساعدة على الحركة من أجل السلامة



إذا كنت تعاني من مشكلات في التوازن أو الحركة، فإن الأجهزة مثل العكازات أو المشايات أو الكراسي المتحركة يمكن أن تعزز سلامة الحركة. غالبًا ما يقدم أخصائيو العلاج المهني إرشادات حول استخدام هذه المساعدات بشكل فعال.

8. المشاركة في الأنشطة المعرفية



يمكن أن تحفز ألعاب العقل وحل الألغاز أو القراءة ببساطة التعافي المعرفي من خلال إشراك العقل. إذا كنت تعاني من مشاكل في الذاكرة أو اللغة، فإن التمارين المعرفية المنظمة، سواء في المنزل أو تحت إشراف معالج، يمكن أن تساعد في تحسين وظائف التفكير والذاكرة بمرور الوقت.

9. تجنب التدخين



يزيد التدخين بشكل كبير من خطر تكرار السكتة الدماغية. وفي دراسة نشرت في مجلة Alcohol Research And Health في عام 2006، وجد أن التدخين من عوامل الخطر القوية للإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية.

