شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من أضرار اللحوم الـ"نص سوى": تهددك بالإصابة ب20 نوعا من الديدان والان مع تفاصيل الخبر

اللحوم بأنواعها المختلفة حمراء وبيضاء تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين الحيواني الذي يحتاجه الجسم بنسب معتدلة لبناء العضلات والأعصاب، دون إسراف أو تفريط، ولكن كيف يمكنك أن تتناول اللحم بأفضل طريقه كي تستفيد من فوائد الصحية؟.

حذر الطب البيطرى بسوهاج من تناول اللحوم النيئة والمصنعة والنص سوى، مؤكدا على أنها قد تتسبب فى الاصابة بالديدان والبكتيريا المختلفة.

ويخطئ البعض عند تناول اللحم غير المطهى، أو الـ" نص سوى" كما يطلق عليه، هكذا حذر الدكتور محمد المنيسي أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمي قصر العينى، خلال تصريحات خاصه لـ"الخليج 365"، مؤكدا على أن اللحم النيء بأنواعه المختلفة أو اللحم غير المطهى بشكل كامل، يحمل بين طياته الكثير من المخاطر الصحية.

وتابع مؤكدا على أن اللحم النيء يهدد بالإصابة بأكثر من 20 نوعا من الديدان مختلفة الأشكال، التي تتراوح بين الإشريكية والقولونية والشريطية، فضلا عن الديدان الشرجية وغيرها الكثير، فضلا عن انتقال الإيكولاى كذلك، أما اللحوم البيضاء بشكل خاص فهي تنقل السلمونيلا الخطيرة.

وتابع مؤكدا على أن اللحوم البيضاء والحمراء يجب ألا يتم تناولهما إلا بعد تمام الطهى، أو كما يطلق عليه well done ، سواء كانت مطهية بطريقة الشوي أو السلق أو التحمير، عدم طهيها بشكل كامل وعلى درجة حرارة عالية لفترة طويلة، قد يهدد بالإصابة بالكثير من الأعراض المرضية منها:

-الإسهال الحاد

-الاضطرابات المعوية

-الاضطرابات الهضمية

-عسر الهضم

-إرتفاع درجة الحرارة

-آلام في المعدة

-تقلصات حادة

-اضطرابات اخراجية شديدة

-نزلات معوية

-الاصابة بالديدان

-الإعياء والضعف العام

-التعرق الشديد

-الغثيان والقيء

-بعض الديدان لها تأثير مباشر على صحة الاطفال العامة لمدة طويلة

-الاصابة بالديدان وبعد أنواع البكتيريا قد يؤثر على الأعصاب مستقبلا

-الاصابة بالديدان والبكتيريا من اللحوم قد تؤثر على أمراض الدم في الأطفال في بعض الحالات النادرة

-إنتقال البكتيريا بأنواعها

-التهابات المعوية الحادة وقرح

-ونتوءات المعدة



وحدد أستاذ الجهاز الهضمي مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر باللحوم التي تتناولها سواء كانت بيضاء أو حمراء:

-تناول اللحم من مصدر موثوق.

-اطهى اللحوم على درجة حرارة عالية لمدة لا تقل عن الساعة.

-تأكد من تمام نضج اللحوم.

-عند شوي اللحوم البيضاء والحمراء يجب التأكد من تمام نضجها ونضج داخلها.

-لا تتناول اللحوم سيئة التخزين.

-يتم قتل البكتيريا الموجودة في اللحوم بالحرارة العالية المستمرة.