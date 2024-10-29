شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة تنقذ حياة المصابين بالسكتة الدماغية.. علامات لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

كشف الخبراء عن أهم خطوة أثناء الاستجابة للسكتة الدماغية وهي تتبع "الساعة الذهبية"، وهي فترة زمنية تبلغ 60 دقيقة أو أقل قد تنقذ حياة المصابين، ويأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمى للسكتة الدماغية الذى يوافق 29 أكتوبر من كل عام، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هي الساعة الذهبية للسكتة الدماغية؟

نظرًا لأن الساعة الأولى من الإصابة بالسكتة الدماغية معروفة بأنها الأكثر أهمية، فإن الأطباء يطلقون عليها "الساعة الذهبية" لأنها الوقت الذي يتمتع فيه مرضى السكتة الدماغية بفرصة عالية للبقاء على قيد الحياة ومنع تلف الدماغ على المدى الطويل إذا تلقوا العلاج الطبي والعلاج الدوائي في غضون أول 60 دقيقة من ظهور الأعراض، إذا تم نقل المريض للمستشفى.

تحرم السكتة الدماغية أنسجة المخ من الأكسجين، مما يتسبب في موتها في غضون أربع دقائق فقط بعد ظهور السكتة الدماغية.

موت أنسجة المخ لا رجعة فيه ودائم يمكن أن يمنع التعرف المبكر والإعاقة طويلة الأمد في جميع حالات السكتة الدماغية تقريبًا.

ما هي علامات وأعراض السكتة الدماغية؟

تشمل العلامات الأولى للسكتة الدماغية التي يمكنك التعرف عليها بسهولة ما يلي:

-ضعف أو شلل في جانب واحد

-صعوبة أو فقدان القدرة على الكلام

-كلام غير واضح

-فقدان السيطرة على العضلات في جانب واحد من وجهك

-فقدان مفاجئ للحواس مثل الرؤية والسمع

-عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها

-فقدان التنسيق

-الدوخة والدوار

-الغثيان والقيء

تيبس الرقبة

-عدم الاستقرار العاطفي وتغيرات الشخصية

-الارتباك أو الانفعال

-النوبات

-فقدان الذاكرة

-الصداع

-الإغماء

-الغيبوبة

يتأثر انتشار السكتة الدماغية اليوم إلى حد كبير بأسلوب حياتك - والذي وفقًا للخبراء مشوه بالأكل غير الصحي والظروف المستقرة وبالتالي، هناك حاجة متزايدة لمعالجة هذا التحدي الصحي العام الكبير مع الأشخاص المعرضين للخطر بسبب عدم كفاية السيطرة على عوامل الخطر القابلة للتعديل.

وذكرت الإحصائيات أن حوالي 20% من ضحايا السكتة الدماغية تتراوح أعمارهم بين 20 و 55 عامًا.

جدير بالذكر أن السكتة الدماغية هي السبب الخامس الرئيسي للوفاة والسبب الرئيسي للإعاقة بين البالغين في جميع أنحاء العالم.