شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الأنظمة الغذائية الصحية تمنع الأمراض المعدية والمنقولة من الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها ، إن الأنظمة الغذائية الصحية تعمل على تعزيز الصحة والنمو والتطور، وتدعم أنماط الحياة النشطة، وتمنع نقص العناصر الغذائية، والأمراض المعدية وغير المعدية، والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، وتعزز من الرفاهة.

ويختلف التركيب الدقيق للنظام الغذائي تبعاً للخصائص الفردية والتفضيلات والمعتقدات والسياق الثقافي والأطعمة المتوفرة محلياً والعادات الغذائية. ومع ذلك، فإن المبادئ الأساسية لما يشكل أنظمة غذائية صحية تظل كما هي.

وفي هذا التقرير، صاغت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) مبادئ الأنظمة الغذائية الصحية، مدعومة بالمبادئ التوجيهية والعناصر المعيارية الأخرى التي وضعتها المنظمتان. وتوفر المبادئ الأساس لتصميم السياسات الرامية إلى تحسين النظام الغذائي وتقييم مدى صحة الأنظمة الغذائية.