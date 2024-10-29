شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الشعور بألم الذراع اليسرى علامة على حالة صحية طارئة؟ والان مع تفاصيل الخبر

ألم الذراع يمكن أن يحدث لأسباب عديدة، لكن ألم الذراع اليسرى على وجه الخصوص يمكن أن يكون فى بعض الأحيان علامة على وجود مشكلة خطيرة فى القلب، خاصة إذا كان مصحوبًا بألم أو ضيق فى الصدر، ويرجع ذلك إلى أن القلب والذراع اليسرى يشتركان فى مسارات عصبية تؤدى إلى المخ، لذا فإن أى مشكلة فى القلب يمكن أن تسبب ألمًا محولًا فى الذراع اليسرى.

فيما يلى حسب موقع businessinsider سبعة أسباب لألم الذراع اليسرى ومتى يعتبر حالة طبية طارئة.

1. الذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية هى نوع من آلام الصدر التى تحدث عادة بعد بذل مجهود أو إجهاد (وتسمى الذبحة الصدرية المستقرة)، على الرغم من أنها قد تحدث أيضًا فى حالة الراحة (وتسمى الذبحة الصدرية غير المستقرة)، وهى نتيجة لحرمان القلب من الأكسجين بسبب نقص إمدادات الدم، ما يسبب ألمًا فى الصدر، وأحيانًا الذراع الأيسر.

قد تشعر بالذبحة الصدرية وكأنها ألم شديد أو ضغط أو ألم خفيف فى منتصف الصدر، وقد ينتشر الألم إلى الذراع، لكنه لا ينتقل عادة من الرسغ إلى اليد، وقد تشعر به فى منتصف الصدر أو إلى يساره، يستمر الألم عادة لبضع دقائق فقط، بالإضافة إلى ألم الصدر والذراع اليسرى، تشمل أعراض الذبحة الصدرية ما يلى..



ألم فى الفك والرقبة والكتف

غثيان

ألم فى البطن

ضيق فى التنفس

التعرق

كيفية علاجها

يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب عند وجود ألم غير مبرر فى الصدر لتحديد السبب الأساسى، لكن بعد تشخيص الذبحة الصدرية المستقرة من طبيبك، فإن الأعراض المذكورة أعلاه ليست حالة طبية طارئة.

من المرجح أن يوصى طبيبك بتغييرات فى نمط حياتك، مثل ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائى أكثر صحة، وقد يصف أدوية لمنع أو تقليل شدة نوبات الذبحة الصدرية.

2. النوبة القلبية

النوبة القلبية أو احتشاء عضلة القلب، هى حالة طبية طارئة تحدث بسبب نقص تدفق الدم إلى القلب، ما قد يؤدى إلى تلف دائم فى القلب أو الوفاة، وكما هو الحال فى الذبحة الصدرية، يمكن أن تسبب النوبات القلبية ألمًا مفاجئًا فى الذراع اليسرى.

قد تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية ما يلى..

ألم أو انزعاج فى الصدر

الغثيان أو الانزعاج فى الجزء العلوى من البطن

القلق أو الشعور بالخوف

التعرق، الدوخة، صعوبة التنفس

في حين أن هذه هي الأعراض النموذجية للنوبة القلبية، إلا أن الأعراض يمكن أن تختلف، وخاصة بين النساء اللاتي قد يكونَّ أكثر عرضة للإصابة بأعراض إضافية بما في ذلك آلام الظهر والكتف والتعب.

3. الالتواء والشد العضلي

في حين أن الالتواءات والإجهادات تحدث عادةً بسبب إصابة رياضية أو الإفراط في الاستخدام أو الحوادث، إلا أنهما شيئان مختلفان: فالالتواء هو تلف في الأربطة - الأنسجة التي تربط العظام معًا، أما الشد العضلي هو تمدد أو تمزق العضلة أو الوتر - وهو النسيج الذي يربط العضلة بالعظم.

تتسبب كل من الالتواءات والشد العضلي في الكتف والعضلة ذات الرأسين وعضلات الساعد في الشعور بالألم والتورم والالتهاب، كما تميل شد العضلات إلى التسبب في تشنجات أو ضعف أو تقلصات، في حين أن كلتا الحالتين قد تتسببان في صعوبة تحريك المفصل المصاب.

كيفية العلاج.. يمكن علاج الالتواءات والإجهادات الخفيفة في المنزل بالراحة والثلج والضغط والرفع ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

4. كسر العظام

يمكن أن يحدث كسر الذراع، في أي من العظام الثلاثة في الذراع، عظم الكعبرة والزند، والتي تشكل الساعد، أو عظم العضد - عظم الذراع العلوي.

الكسور شائعة في جميع الأعمار، وتحدث غالبًا بسبب الحوادث، مثل حادث سيارة أو السقوط على ذراع ممدودة أثناء ممارسة الرياضة، ومع تقدمك في العمر، تصبح الكسور أكثر شيوعًا لأن كثافة العظام تنخفض، مما يتسبب في هشاشة العظام وقابليتها للكسر، هناك عوامل أخرى يمكن أن تساهم في جعلك أكثر عرضة لكسر العظام، بما في ذلك الخضوع للعلاج الكيميائي، أو اتباع نظام غذائي سيئ ، أو الإصابة بمرض مزمن مثل هشاشة العظام.

كيفية العلاج.. إذا كنت تعتقد أنك تعاني من كسر في الذراع، فيجب عليك زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، فيمكن علاج الكسور البسيطة ثم علاجها بالراحة والثلج وحمالات الذراع، ولكن الكسور الأكثر شدة قد تتطلب جبيرة أو جراحة.

5. التهاب الأوتار

يحدث التهاب الأوتار عندما تلتهب الأوتار أو تتهيج بسبب الإفراط فى الاستخدام، ويحدث عادة فى الكتف والكوع والمعصم، يمكن أن يحدث التهاب الأوتار إذا كان لديك وظيفة أو نشاط يتطلب حركات متكررة، بالإضافة إلى الألم، قد تشعر بحساسية وتورم في المنطقة المصابة وتشعر بشعور باهت ومؤلم.

تشمل بعض أنواع التهاب أوتار الذراع ما يلى..

التهاب كوع التنس أو التهاب المرفق الجانبي، والذي يسبب الألم في الجزء الخارجي من الكوع وحتى عضلات الساعد الباسطة.

مرفق لاعبي الجولف ، أو التهاب المرفق الإنسي، والذي يسبب الألم في الجزء الداخلي من المرفق وحتى عضلات ثني الساعد.

التهاب وتر العضلة ذات الرأسين ، أو التهاب وتر العضلة ذات الرأسين، والذي يسبب الألم في الجزء الأمامي من الكتف حيث يقع وتر العضلة ذات الرأسين في أخدود عظم العضد.

كيفية العلاج.. يمكنك علاج التهاب الأوتار باستخدام الراحة والثلج والضغط والرفع، كما يمكن أن يكون العلاج الطبيعي وحقن الستيرويد فعالين أيضًا في الحالات الأكثر خطورة، وهناك خيارات جراحية للحالات الأكثر شدة.

6. العصب المضغوط

إذا تم ضغط الأعصاب في رقبتك أو تهيجها، فقد يتسبب ذلك في ألم ينتشر إلى أسفل الذراع، ويسمى اعتلال الجذور العصبية، يمكن أن يحدث اعتلال الجذور العصبية نتيجة لإصابة أو تنكس في العمود الفقري مع تقدم العمر، ويحدث ذلك عندما تتصلب الأقراص في العمود الفقري وتتسطح، مما يخلق مساحة أقل للأعصاب الشوكية، مما قد يضغط عليها.

اعتمادًا على العصب الشوكي المصاب، قد تشعر بألم حاد أو حارق في منطقة معينة من ذراعك، مع ضعف ووخز وخدر في بعض الأحيان. قد يكون الألم مستمرًا أو يأتي ويختفي.

كيفية العلاج.. يتم علاج اعتلال الجذور العصبية العنقي على نحو مماثل للحالات العظمية الأخرى، بمزيج من العلاج بالتدليك والتدليك بالضوء والحرارة، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، والعلاج الطبيعي، والتثبيت.