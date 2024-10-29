شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للسكتة الدماغية.. نصائح لتحسين صحة الدماغ والوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل العالم باليوم العالمي للسكتة الدماغية في 29 أكتوبر من كل عام لزيادة الوعي بالسكتات الدماغية وأسبابها وأهمية الوقاية والعلاج، ويأتي هذا اليوم كتذكير بأهمية التصرف بسرعة في حالة الإصابة بالسكتة الدماغية ما يؤكد على علامات التحذير التي يمكن أن تساعد في تحديد السكتة الدماغية وطلب المساعدة الفورية، بحسب موقع "تايمز ناو".

9 نصائح لتحسين صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 1. اتباع نظام غذائي صحي للقلب

إن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية والألياف، مثل الخضروات الورقية والتوت والمكسرات والأسماك الدهنية، يدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. تعمل هذه الأطعمة على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتغذية خلايا الدماغ وتساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم.

2. حافظ على النشاط البدني

تعمل التمارين الرياضية المنتظمة، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة، على تقوية القلب وتحسين الدورة الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، كما تعمل التمارين الرياضية على تحفيز مرونة الدماغ وتحسين الحالة المزاجية ويمكن أن تساعد في منع التدهور المعرفي.

3. الحفاظ على وزن صحي

السمنة هي عامل خطر كبير للإصابة بالسكتة الدماغية، لذا فإن إنقاص الوزن من خلال اتباع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

من خلال الحفاظ على وزن صحي، يمكنك أيضًا خفض ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول - كلها عوامل في الوقاية من السكتة الدماغية.

4. مارس التمارين العقلية

قم بتحدي عقلك بانتظام بأنشطة مثل القراءة، أو حل الألغاز، أو تعلم لغة جديدة، أو العزف على آلة موسيقية. تعمل هذه الأنشطة على تحفيز الاتصالات العصبية، مما يساعد على إبقاء الدماغ نشطًا ويقلل من خطر التدهور المعرفي.

5. الإقلاع عن التدخين

يؤدي التدخين إلى إتلاف الأوعية الدموية، وزيادة كثافة الدم، وتسريع تكوين اللويحات التي تسد الشرايين، وكل هذا يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تقليل هذا الخطر بشكل كبير وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ.

6. مراقبة ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد الأسباب الرئيسية للسكتات الدماغية. افحص ضغط الدم بانتظام، وهدف إلى الحفاظ عليه ضمن نطاق صحي.

7. التحكم في مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى إتلاف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، مما يساهم في الإصابة بالسكتات الدماغية. يعد الحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة والأدوية (إذا لزم الأمر) أمرًا بالغ الأهمية لصحة الدماغ.

8. التحكم في مستوى التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر المزمن والمستويات العالية من القلق إلى زيادة ضغط الدم وتعزيز الالتهاب، وهما من عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

مارس تقنيات الاسترخاء مثل التأمل وتمارين التنفس والهوايات للسيطرة على التوتر.

9. احصل على نوم جيد

يمكن أن يؤدي ضعف جودة النوم وانقطاع النفس أثناء النوم إلى زيادة ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، استهدف الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة، لأن هذا يسمح لدماغك وجسمك بإعادة الشحن والإصلاح.