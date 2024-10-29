شكرا لقرائتكم خبر عن يحسن صحة القلب.. 5 فوائد لتناول طبق من العدس والان مع تفاصيل الخبر

يهدف معظمنا إلى اتباع نظام غذائي صحي ومغذي، وكثيرًا ما نبحث عن العديد من الخيارات التي يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا وتفيد صحة أجسامنا، ويعتبر العدس هو غذاء أساسي في العديد من البلدان حول العالم، فهو مليء بالعناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك، والتي تقدم العديد من الفوائد الصحية، حيث إن تناول وعاء من العدس كل يوم يمكن أن يُظهر تغييرات مفاجئة فى صحتك وله العديد من الفوائد كما يوضح موقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 5 فوائد صحية لتناول وعاء من العدس كل يوم:

إدارة الوزن

إذا كنت تريد إنقاص وزنك، فإن العدس خيار غذائي ممتاز، فهو مرتبط بفقدان الوزن، وذلك لأن العدس منخفض السعرات الحرارية ومليء بالبروتين والألياف، ويمكن أن يجعلك تشعر بالشبع طوال اليوم ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2016، فقد تم فحص تأثير الاستهلاك المنتظم للعدس على فقدان الوزن وإدارته ووجدت أنه له تأثير إيجابي.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يجب على الأشخاص الذين يبحثون عن وقاية أنفسهم من الإصابة بمرض السكري تناول طبق من العدس يوميًا، فهو يحتوي على مؤشر جلايسيمي منخفض، ويسبب ارتفاعًا بطيئًا وثابتًا في مستويات السكر في الدم بدلًا من الارتفاع المفاجئ، كما يتم هضم العدس ببطء، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة التغذية، وجدت أن للعدس تأثيرات إيجابية في منع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم.

يحسن صحة القلب

إذا تناولت طبقًا من العدس يوميًا، فقد يساعد ذلك في تحسين صحة قلبك، فالعدس غنى بالألياف والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مما يساعد على تحسين صحة قلبك ويمنعك من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الدموية والحفاظ على حماية قلبك والأوعية الدموية، ووفقًا لدراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، فقد أكدت على التأثير الإيجابي للعدس على صحة القلب والأوعية الدموية.

توفير الطاقة الفورية

العدس هو خيار غذائي رائع إذا كنت تريد الحصول على طاقة فورية، فهو يحتوي على الحديد والبروتين والألياف والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، والتي يمكن أن تعزز طاقتك، فإذا كنت تأكل وعاء من العدس كل يوم، يمكن أن يزيد من ذلك من مستويات الحديد لديك، وذلك من شأنه تعزيز مستويات الطاقة لديك، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2012، يمكن للأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض، مثل العدس، أن تساعد في تحسين مستويات الطاقة.

يدعم صحة البشرة والشعر

العدس هو الخيار الأفضل لتحسين العناية بصحة البشرة والشعر، فهو يتكون من الفيتامينات والمعادن، مثل الزنك والبيوتين وفيتامينات ب، الضرورية لصحة البشرة والشعر، حيث أن البيوتين الموجود في العدس يُعزز صحة شعرك وبشرتك، بجانب أنه ينتج الكيراتين الذي يقوى أظافرك أيضًا، والزنك الموجود في العدس يساعد على تحسين صحة بشرتك، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Clinical and Experimental Dermatology في عام 2019، فإن المكونات الموجودة في العدس يمكن أن تُحسن صحة البشرة والشعر.