لهذه الأسباب عليك اصطحاب طفلك لسوق الأولين في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 08:53 صباحاً - تُعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل لغرس المفاهيم والمعارف والقيم لدى الطفل، خاصة تلك المتعلقة بالوطن والمواطنة، وذلك لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة، وتنشئة الطفل على الاهتمام بها؛ تجعلها عنصراً مكوناً ضرورياً في تكوين شخصية الطفل.

على الجانب الآخر، يُعَدُ الأطفال بحاجة إلى معرفة ثقافة بلادهم؛ لأنهم هم الذين سيقومون بمواصلة أهداف تأسيس الأمة، وتُعَدُ الثقافة جزءاً من هوية الأمة التي تميزها عن الأمم الأخرى؛ لذا تُعَدُ من الفعاليات والأنشطة التي يمكن أن تساعد على إثراء المعلومات الثقافية لطفلك هي زيارة سوق الأولين، وهي إحدى مناطق موسم الرياض 2024 التي تتضمَن أسواقاً شعبية تعكس هوية المملكة العربية السعودية من مختلف مناطق المملكة، فهي تساعد طفلك على معرفة بعض الثقافات من حوله بجانب منح الطفل وقتاً للاستمتاع ببعض الحِرف اليدوية، ومشاهدة بعض الأزياء التقليدية، والاستمتاع ببعض الأطعمة الشعبية التقليدية المتنوعة. إليك وفقاً لموقع "timeoutriyadh" بعض الفوائد التي ستعود على طفلك من اصطحابه في زيارة الأماكن التراثية مثل سوق أولين.

الحفاظ على ثقافة الوطن

يمكن للأطفال الاستمتاع بالأنشطة وورش العمل الفنية في سوق الأولين -الصورة من موقع AdobeStock

تكمن فائدة زيارة الأماكن التراثية والشعبية في توسيع نطاق رؤية طفلك الصغير، الذي سيكتشف العديد من الأفكار الجديدة والأنشطة الجديدة التي لم يكن يعرفها من قبل، وهي كالتالي:

معلومات حول حياكة الأنسجة ؛ إذ أبدع السعوديون في حياكة النسيج.

؛ إذ أبدع السعوديون في حياكة النسيج. نسج أوراق النخيل اشتهرت المملكة العربية السعودية بأشجار النخيل؛ فهي أحد أكبر مصدري التمر في العالم، وقد برع السعوديون في استخدامها في سد مختلف احتياجاتهم اليومية، من صناعة السلال والأواني الغذائية والمراوح اليدوية والبسط وتزيين الجدران.

اشتهرت المملكة العربية السعودية بأشجار النخيل؛ فهي أحد أكبر مصدري التمر في العالم، وقد برع السعوديون في استخدامها في سد مختلف احتياجاتهم اليومية، من صناعة السلال والأواني الغذائية والمراوح اليدوية والبسط وتزيين الجدران. صناعة الفخار، وهي حرفة شائعة أيضاً في كثير من المدن والأسواق السعودية؛ فقد تزخر الأسواق التقليدية السعودية بمختلف الأواني الفخارية التي تأتي بأشكال وأحجام عديدة.

وهي حرفة شائعة أيضاً في كثير من المدن والأسواق السعودية؛ فقد تزخر الأسواق التقليدية السعودية بمختلف الأواني الفخارية التي تأتي بأشكال وأحجام عديدة. صناعة الخناجر التراثية تُعَدُّ من الحرف اليدوية السعودية القديمة؛ إذ إنها جزء من التراث السعودي الأصيل. ولا يزال تصنيعها مستمراً ويستخدمها السعوديون اليوم في رقصاتهم التقليدية وحفلاتهم وأعراسهم، ويمتهنها الحدادون ويبدعون فيها بالتشكيل والزخرفة.

وتُعَدُّ للأطفال حصة في سوق الأولين في موسم الرياض 2024 السعودية، وذلك من خلال دكان الصغيرين الذي سيكون المكان المفضل لديهم حيث يمكنهم الاستمتاع بالأنشطة وورش العمل الفنية بالإضافة إلى الألعاب التي تنمي المهارات لديهم وتعزيز ثقاتهم.

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زيادة فضول طفلك الصغير

من خلال زيارتك للأماكن التراثية والشعبية كسوق الأولين؛ فإنك تعلمين طفلك الصغير بشكل غير مباشر أن استكشاف معلومات جديدة أمر ممتع للغاية، وبالطبع سيزيد هذا من فضول طفلك، وسيصبح غنياً بالمعرفة. يمكن للأطفال فهم العديد من الأنشطة والأحداث التاريخية. ففي أثناء وجودك في سوق الأولين، سيرى طفلك الصغير الأشياء بمزيد من التفاصيل، وسيحصل على الإجابات من خلال قراءة المعلومات المتاحة أو من خلال استكشاف أنشطة سوق الأولين.

مرجع مرئي

يمكنك أن تشعري بأجواء تعليمية مختلفة من خلال زيارة سوق الأولين وقد لا يعرف طفلك الصغير عن تراث وتقاليد بلاده إلا من خلال الكتب والصور. حتى يتمكن طفلك الصغير من الحصول على فهم أعمق؛ يمكن أن تكون زيارة الأماكن الشعبية والتراثية كسوق الأولين في موسم الرياض 2024، مناسبة لطفلك الصغير لرؤية عادات وتراث بلده بشكل حسي وملموس. إذا كان أطفالك أيضاً نادراً ما يفتحون كتبهم المدرسية في أثناء العطلات؛ فيمكن أن تكون سوق الأولين أيضاً كتاباً مفتوحاً للأطفال لتشجيعهم على التفكير في تراث وتقاليد بلادهم التي يرونها، حيث تتخلل سوق الأولين في موسم الرياض عروض شعبية وحرف يدوية وأزياء تقليدية.

التعرف إلى الأحداث الماضية

تقدم سوق الأولين للأطفال عروضاً مسرحية وفنية حماسية -الصورة من موقع Freepik

تُعَدُّ مرحلة الطفولة هي الوقت المناسب لتقديم التراث الشعبي والعادات والتقاليد لطفلك الصغير. ويمكن للصغار التعمق أكثر في الأحداث التاريخية والأماكن التي تشهد على الماضي، من خلال رحلة ثقافية مميزة تدمج بين الحداثة والأصالة، ويمكنه أيضاً التعرف إلى هوية الأسواق المختلفة.

على الجانب الآخر، تقدم سوق الأولين أيضاً مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع الفئات العمرية من الأطفال، وبعض العروض المسرحية والفنية الحماسية التي تعكس الثقافة السعودية، وتتيح سوق الأولين أيضاً فرصة التسوق من خلال المتاجر الشعبية التي تبيع المنتجات التقليدية القديمة، كالأزياء الشعبية والحلي، والنسيج والتوابل والعطور، والأواني التراثية وغيرها، ويستمتع الطفل أيضاً بتذوق الأطعمة التقليدية ومعرفة أسباب تسميتها ومن ماذا تتكون.

التفاعل مع الكثير من الناس

يمكن لزيارة سوق الأولين أيضاً أن تصقل مهارات طفلك الاجتماعية؛ لأنه سيتفاعل مع العديد من الأشخاص حيث يكون لديه المزيد من التفاعلات المباشرة من خلال طرح الأسئلة على بعضهم أو الدردشة مع البائعين أو الزوار الآخرين. دون أن يدرك ذلك، يمكن لطفلك أيضاً تكوين صداقات جديدة عند زيارة سوق الأولين في موسم الرياض 2024.

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تعزيز الشعور بحب الوطن

من خلال زيارة سوق الأولين، فإنك تلعبين دوراً في جهود الحفاظ على ثقافة طفلك وإثرائها التي ينبغي غرسها منذ سن مبكرة؛ حتى يبقى التراث الثقافي معروفاً للأجيال القادمة من جيل إلى جيل. لذا، لا تنسي جدولة إجازتك في موسم الرياض 2024 بزيارة سوق الأولين مع أطفالك!

فائدة أخرى أيضاً لزيارة الاماكن التراثية كسوق الأولين، وهي أنها تعزز شعور الطفل بحب الوطن؛ فمن المؤكد أن هذا التنوع سيجعل الأطفال أكثر حماساً لزيارة المعالم السياحية الثقافية الأخرى في المملكة السعودية، وبهذه الطريقة سيزداد الشعور بحب الوطن شيئاً فشيئاً.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.