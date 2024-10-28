شكرا لقرائتكم خبر عن "عيون موسى" بسيناء دواء لكل داء.. فوائدها العلاجية وطرق الاستشفاء والان مع تفاصيل الخبر

فازت مؤخرا "سانت كاترين" أفضل بقاع سيناء العامرة، بجائزة الاتحاد الإفريقي عاصمة للأديان والتسامح والسلام والسياحة على مستوى العالم، وتتميز هذه المدينة الخلابة، بمواقعها الأثرية، وأنشطتها العلاجية، وكذا أنشتطها السياحية، التي جعلتها الأفضل بين المدن السياحية كافة.

لطالما كانت السياحة العلاجية تشغل حيزا كبيرا من جدول نشاطات أي سائح يأتي إلى مصرنا، خاصة إلى جنوب سيناء، بقعة مصر العامرة بالطبيعة والخيرات، ولعل السفر لأغراض العلاج والتجول من أجل الاستشفاء، من أهم أهداف السياحة العلاجية بشكل عام، فوفقا لتقرير نشر في موقع sciencedirect المعنى بالطب والدواء، فإن أهدافها وفوائدها لا تقف حد التخلص من آلام الجسم والعظام فقط ، بل إنها تمتد حتى علاج الأمراض المزمنة والسمنة والمشكلات الإنجابية، فضلا عن مشكلات الكلى والجلدية وغيرها الكثير.

واحتلت السياحة العلاجية الكثر من الاهتمام ما جعل الأطباء حاليا ينصحون بها مرضاهم إكمالا لجوانب الاستشفاء والتعافى في بعض الحالات.

عيون موسى في سيناء، هي البقعة الأشهر على الإطلاق التي يتوجه إليها السائحون والمواطنون للتخلص من آلامهم الجسدية وبعض أمراضهم المستعصية، تلك البقعة المتميزة التي تحوى ينابيع حارة صحية، تقع في منطقة رأس سدر، ومياهها الدافئة هي سرها العلاجى، تقع في منطقة جبلية رائعة الجمال وغنية بهواء الطبيعة النقى.

مياه عيون موسى استشفائية بالدرجة الأولى، هكذا أكد تقرير نشر في موقع sonsofegypt فهى تحوى الكالسيوم والماغنيسيوم، وكذا البوتاسيوم، ولها الكثير من الفوائد من بينها:

تخفيف الآلام الروماتيزيمة

تعزيز صحة الجلد والتخلص من الكثير من الأمراض والأعراض الجلدية الحادة

تعزيز عمل الدورة الدموية في الجسم

تخفيف آلام المفاصل والعضلات

تحسين عمل الجهاز الهضمى والتخلص من التقلصات والغازات والآلام الشهيرة به

تحسين عمل الجهاز العصبى للجسم



للاستشفاء في عيون موسى المميزة، عليك أولا استشارة الطبيب المختص الخاص بحالتك، والذى يحدد مدة مكوثك في المياه وطبيعة فائدتها لك، ويفضل دون شك استخدام واق من الشمس طبيعى ويحمى من الأشعة فوق البنفسجية وفقا لاستشارة مختص، كما أن التدرج في مدة المكوث في حمام المياه يعزز من الحصول على نتائج ممتازة وجيدة في الاستشفاء والعلاج.