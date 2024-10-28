شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. كيف ساعد جوناس سالك البشرية باكتشاف لقاح شلل الأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

في 28 أكتوبر من كل عام تحل ذكرى ميلاد جوناس سالك مكتشف تطعيم شلل الأطفال، الذى أنقذ الأطفال من هذا المرض الذى كان يهدد العالم، في هذا التقرير نتعرف على قصة اكتشاف لقاح شلل الأطفال على يد جوناس سالك في الذكرى الـ 110 لميلاده.

ولد جوناس سالك في 28 أكتوبر عام 1914 بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان مرض شلل الأطفال يهدد الأطفال كل صيف في النصف الأول من القرن العشرين، وانتشر الفيروس من شخص إلى آخر، فأصاب الملايين من الأطفال، وبالنسبة لواحد من كل 200 مصاب، كان المرض يتطور إلى مرحلة الشلل، فيمنعه من التنفس، بحسب موقع vaccines.

وبحلول أربعينيات القرن العشرين، ساعد الرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت ــ وهو نفسه أحد الناجين من شلل الأطفال ــ المؤسسة الوطنية لشلل الأطفال في جمع أموال كافية لدعم العديد من جهود التطعيم مالياً.قاد أحد هذه الجهود الدكتور جوناس سالك وباعتباره أول شخص في عائلته يلتحق بالجامعة، برز جوناس بسبب ذكائه.حصل على درجة البكالوريوس في الكيمياء عام 1934 من كلية مدينة نيويورك، ودرجة الطب عام 1939 من كلية الطب بجامعة نيويورك.

كطبيب عالم، عمل الدكتور سالك مع توماس فرانسيس في جامعة ميشيجان عام 1941 (اشتهر توماس فرانسيس باكتشاف فيروسات الأنفلونزا وأنواعها المتعددة.)

كانت النظرية السائدة في اللقاحات في ذلك الوقت هي أن العامل الممرض المستخدم في صنع اللقاح يجب أن يكون مخففًا (إضعافه إلى الحد الذي يجعله غير قادر على التسبب في المرض).اختلف العلماء حول ما إذا كان الفيروس المقتول سيثير استجابة مناعية.

بناءً على عمل علماء مثل إليز وارد (التي طورت طريقة لزراعة فيروس شلل الأطفال في مزارع الأنسجة غير البشرية) وإيزابيل مورجان (التي نجحت في تحصين الرئيسيات بفيروس شلل الأطفال المقتول)، نجح جوناس سالك في تطوير لقاح شلل الأطفال بحلول منتصف الخمسينيات.

خلال سلسلة من التجارب المجتمعية للقاح في عامي 1954 و1955، وجد أن لقاح سالك فعال للغاية في الوقاية من مرض شلل الأطفال عند الأطفال.

كان معدل شلل الأطفال المصحوب بأعراض لدى الأطفال الذين تم اختيارهم عشوائيًا في مجموعة اللقاح أقل من الأطفال الذين تم اختيارهم عشوائيًا في مجموعة الدواء الوهمي.وقد انتشر نجاح التجارب على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، حيث كان وباء شلل الأطفال الذي أرعب العديد من الآباء على وشك أن يُهزم.

بعد نجاح لقاح شلل الأطفال، افتتح الدكتور سالك معهد سالك للدراسات البيولوجية في عام 1963، وكرس حياته للبحث في لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، الفيروس المسبب لمرض الإيدز، وقد حصل على العديد من الجوائز والأوسمة عن عمله.

وتوفي الدكتور سالك عن عمر يناهز 80 عامًا ودُفن في سان دييجو، بكاليفورنيا.