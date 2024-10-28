شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب مرضك المزمن.. إزاى تتعايش مع ارتفاع ضغط الدم وتسيطر على مستوياته والان مع تفاصيل الخبر

التعامل مع الأمراض المزمنة يتطلب عناية خاصة من المريض نفسه من أجل تجنب أي مضاعفات قد تنتج عن إهمال صحته، حيث من المهم آخذ كافة التدابير الوقائية والتعامل بشكل صحى مع حالتك المزمنة بجانب الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج خاصة فيما يتعلق بتناول الأدوية والنظام الغذائي وغيرها، وهذا الأمر ينطبق على مرضى ارتفاع ضغط الدم، وهى أحد الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا والتي تتطلب إدارة صحية وطبية خاصة من جانب المريض من أجل السيطرة على حالته وتجنب المضاعفات المحتملة، خاصة أن ارتفاع ضغط الدم يؤثر بشكل كبير على صحة القلب، وفيما يلى.. نصائح فعالة لمرضى ارتفاع ضغط الدم للسيطرة، وذلك في إطار سلسلة يقدمها ”الخليج 365” تحت عنوان "صاحب مرضك المزمن"، حسبما أفاد موقع "Health side":

الحفاظ نظام غذائي صحي

من المهم لمريض ضغط الدم المرتفع الالتزام بنظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، حيث يساعد ذلك في التحكم في ضغط الدم، وتقليل الملح والتركيز على الأطعمة الغنية بالمعادن مثل بوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وهذا من شأنه أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحى.

تقليل الملح من وجباتك

الإفراط في تناول الملح عاملًا أساسيًا في ارتفاع مستويات ضغط الدم، لذا، يجب الحد من تناول الملح إلى أقل من 2300 ملجم يوميًا (حوالي ملعقة صغيرة)، ومن الناحية المثالية، يجب أن يكون هدفك هو 1500 ملجم يوميًا للتحكم بشكل أفضل في ضغط الدم، ويمكنك استخدام بدائل للملح مثل الأعشاب والتوابل لتعزيز نكهة الطعام.

إدارة التوتر

التوتر عاملًا أساسيًا في الإصابة بالحالات المزمنة، لذلك من المهم إدارته بشكل فعال خاصة بالنسبة لمريض ارتفاع ضغط الدم للوقاية من أية مضاعفات، ولتخفيف التوتر يمكنك ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل أو اليوجا.

الإقلاع عن التدخين

التدخين عامل مهم في زيادة مستويات ضغط الدم لديك، لذلك من المهم الإقلاع عن التدخين خاصة لو تعانى من ضغط الدم المرتفع لأنه يسبب إتلاف الأوعية الدموية، والإقلاع عن التدخين لا يحسن الصحة العامة فحسب، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مراقبة ضغط الدم بانتظام

يمكن أن تساعدك المراقبة المنتظمة لمستويات ضغط الدم لديك بانتظام في الوقاية من أية مضاعفات من خلال تتبع حالتك والوقوف على أي مشكلة واكتشافها في وقت مبكر، مع ضرورة استشارة طبيبك الخاص على الفور إذا لاحظت أي تغييرات كبيرة.

الحد من الكافيين

يمكن أن يؤدي المشروبات الى تحتوى على الكافيين مثل الشاي والقهوة وغيرها، إلى زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت، لذلك يجب على مرض ضغط الدم المرتفع التقليل من مشروبات الكافيين في نظامك الغذائي.

احصل على قسط كاف من النوم

قلة النوم قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب الحرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم المريح كل ليلة للتحكم في مستويات ضغط الدم لديك تحت السيطرة.

النشاط البدنى

لو مريض بارتفاع ضغط الدم، من المهم ممارسة النشاط البدنى وتجنب نمط الحياة الخامل، حيث يساعد النشاط البدنى على تقوية القلب، مما يجعله أكثر كفاءة في ضخ الدم وتقليل الضغط على الشرايين، ويمكنك ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات، خمس مرات في الأسبوع.