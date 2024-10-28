شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل مع آلام المفاصل الناتجة عن تقلب الطقس؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب فصل الشتاء وبرودة الهواء يشعر بعض الأشخاص بألم شديد والتهاب وعدم راحة في المفاصل، حيث تبدأ العضلات والأربطة في الشعور بالتصلب، وأكد الخبراء أن هناك علاقة سببية بين الطقس وآلام المفاصل، في هذا التقرير نتعرف على بعض الطرق للتعامل مع ألم المفاصل الناتج عن تقلب الطقس، بحسب موقع "تايمز ناو".

لا يتعلق الأمر بالبرد فقط، حيث تقول الدراسات إن الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التهاب المفاصل يجدون أن الآلام تزداد في الأيام التي بها:

- رطوبة أعلى

- رياح أقوى

لماذا يؤدي تغير درجة الحرارة إلى آلام المفاصل؟

وفقًا للخبراء، عندما يبدأ وزن الهواء في الغلاف الجوي في الضغط لأسفل في هذا الجزء من العام يؤدي انخفاض الضغط - الذي يبدأ في إدخال الطقس المتدهور - إلى تقليل ضغط الهواء على جسمك قليلاً، يسمح هذا الافتقار إلى الضغط للأنسجة داخل جسمك بالانتفاخ قليلاً، ما يؤدي إلى ألم والتهاب المفاصل.

مع برودة الطقس، لا يكون الضغط الجوي المنخفض مثاليًا لمفاصلك، حيث يجعل البرد عضلاتك وأربطتك ومفاصلك أكثر صلابة وألمًا بسبب نقص السائل الزيتي بين مفاصلك، كما يمنع السائل الزيتي من تزييت المفصل بشكل جيد ويمكن أن يؤدي إلى الألم عند الحركة.

كيف يمكنك تقليل الألم المرتبط بالطقس البارد؟

يقول الأطباء بما أنه لا يمكن تجنب الألم الناجم عن الطقس، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع وتخفيف الألم، والتي تشمل:

تساعدك التمارين الرياضية المنتظمة على البقاء نشطًا وبالتالي، الحفاظ على عضلاتك ومفاصلك مشدودة، تأكد دائمًا من القيام بالتمدد قبل وبعد التمرين والاستمرار في الحركة - إما من خلال المشي أو الجري لتقليل الآلام.

التمدد

إذا لم تتمكن من ممارسة الرياضة في الأيام، فتأكد من القيام بالتمدد بانتظام على الأقل إنها طريقة رائعة للحفاظ على مرونتك وزيادتها - مما يساعد في الحفاظ على صحة المفاصل.

ابق دافئًا

نظرًا لأن الطقس البارد يمكن أن يكون عدوًا لمفاصلك، فتأكد من إبقاء نفسك دافئً، ارتدِ ملابس مناسبة وفقًا للطقس، حيث يمكن أن يؤدي البرد إلى تصلب عضلاتك، لذا ارتدِ الجوارب واستخدم وسادات التدفئة وحتى الطبقات المناسبة.

علاج حراري منتظم

في الشتاء، تأكد من الاستحمام بالماء الساخن وإخراج وسادة التدفئة إذا شعرت بآلام مرتبطة بالطقس، تتغلغل الحرارة في المناطق التي تؤلم أكثر من غيرها من خلال تنظيم الدورة الدموية وتدفقها وترخية الأربطة والأوتار والأنسجة الضامة المشدودة.

تناول وجبات متوازنة

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل التوت والخضراوات الورقية والحبوب الكاملة تقلل الالتهاب بشكل كبير.

تناول مسكنات الألم

عندما يصبح الألم لا يطاق، تناول الأدوية المضادة للالتهابات في شكل حبوب لتقليل التورم وراء آلام المفاصل.