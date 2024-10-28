شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة غنية بالألياف لخفض مستويات السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

الألياف الغذائية هي عنصر غذائي مهم ومعروف لدعم صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، وليس هذا فقط بل إنها مفيدة أيضًا لمرضى السكري، وقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots، أبرز الأطعمة الغنية بالألياف لمرضي السكر، ومنها:

-الأفوكادو



الأفوكادو مليء بالدهون الصحية والألياف، فيحتوي 100 جرام منه على حوالي 6.7 جرام من الألياف، ويمكن للدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة فيه أن تحسين صحة القلب ودعم حساسية الأنسولين بشكل أفضل، قوامها الكريمي يجعلها مكونًا متعدد الاستخدامات يمكنك الاستمتاع به في السلطات أو العصائر أو كدهن على الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن محتواها المنخفض من السكر يجعلها خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يديرون مستويات السكر في الدم.

-العدس

العدس يوفر حوالي 7.9 جرام من الألياف لكل 100 جرام من الكوب المطبوخ. بالإضافة إلى الألياف، يتمتع العدس أيضًا بمؤشر جلايسيمي منخفض (GI)، مما يجعله رائعًا لإدارة مستويات السكر في الدم. وبصرف النظر عن هذا، فإن العدس منخفض السعرات الحرارية والدهون ويوفر مغذيات أساسية أخرى مثل البروتين والحديد وحمض الفوليك - وكل هذا يجعله رائعًا لمرضى السكري.

-البازلاء

لا تعد البازلاء إضافة رائعة للعديد من الأطباق فحسب، بل إنها أيضًا مصدر رائع للألياف. يحتوي كوب واحد من البازلاء المطبوخة على حوالي 8.8 جرام من الألياف. وهي غنية بفيتامينات أ، ج، ك، ويمكن أن تعزز حلاوتها الطبيعية نكهة الوجبات المختلفة. يمكنك دمج البازلاء في الأطباق المقلية أو أطباق المعكرونة أو طهيها على البخار كطبق جانبي. تساعد الألياف الموجودة في البازلاء على إبطاء عملية الهضم، وهو أمر مفيد لإدارة نسبة السكر في الدم.

-البروكلي

البروكلي هو مصدر قوي للألياف الغذائية، حيث يوفر حوالي 2.2 جرام من الألياف لكل كوب (90 جراما) من البروكلي النيئ. هذه الخضار الصليبية غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة. يساعد محتوى الألياف العالي في البروكلي في الهضم ويساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة. يمكنك الاستمتاع بالبروكلي مطهوًا على البخار أو مشويًا أو مضافًا إلى السلطات. كما أن عدد السعرات الحرارية المنخفض يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إدارة وزنهم إلى جانب مرض السكري.

-التوت

التوت، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر، ليس لذيذًا فحسب، بل إنه يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف ومنخفضة السكر. على سبيل المثال، تحتوي 100 جرام من التوت الأحمر على حوالي 6.5 جرام من الألياف. التوت مليء بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين الصحة العامة. إنه وجبة خفيفة رائعة، ويمكن إضافته إلى العصائر، أو استخدامه كإضافة إلى دقيق الشوفان أو الزبادي. توفر حلاوته الطبيعية علاجًا مرضيًا دون ارتفاع مستويات السكر في الدم.

