لماذا تزداد الإصابة بسرطان الرئة بين النساء غير المدخنات؟

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على الرغم من انخفاض معدلات التدخين في جميع أنحاء العالم، إلا أن حالات سرطان الرئة تتزايد بين النساء غير المدخنات، وفقًا للخبراء، وقد يكون هذا بسبب التعرض لـ سموم مختلفة، بصرف النظر عن الطفرات الجينية والهرمونات وبعض عوامل الخطر الأخرى، نظرًا لعدم وجود إرشادات فحص لغير المدخنين، فقد يكون من الصعب اكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة، بحسب موقع تايمز ناو.

ولا يوجد عامل خطر واحد لتطور سرطان الرئة، وأن النساء معرضات لمجموعة من العوامل التي تشمل هرموناتهن وجيناتهن.

وتظهر الإحصائيات أن سرطان الرئة هو السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، كما أن تعاطي التبغ مسئول عن 80% من وفيات سرطان الرئة في جميع أنحاء البلاد.

في حين يقول الأطباء إن التبغ يلعب دورًا مهمًا في هذا المرض المميت، حتى لو لم يكن لديك تاريخ في التدخين، فقد تصاب بسرطان الرئة، في الواقع، وترتفع معدلات سرطان الرئة بين غير المدخنين، خاصة النساء.

ووفقًا للدراسات، تنخفض معدلات التدخين في جميع أنحاء العالم، فإن سرطان الرئة في ارتفاع، فحوالي ثلثي سرطانات الرئة لدى الأشخاص الذين لا يدخنون تحدث لدى الإناث.

لماذا يرتفع سرطان الرئة بين النساء غير المدخنات؟

يعتقد الخبراء أنه لا يوجد عامل خطر واحد لتطور سرطان الرئة - وأن النساء عرضة لمجموعة من العوامل التي تشمل الهرمونات والجينات.

تقول الدراسات أن معظم النساء يتعرضن للتدخين السلبي من شركائهن الذكور. وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، يموت أكثر من 40.000 شخص كل عام نتيجة لمضاعفات التعرض للتدخين السلبي الذي يحتوي على مجموعة متنوعة من السموم مثل الأمونيا الزرنيخ والبنزين والفورمالديهايد.

الإستروجين - هرمون الجنس في أجسام النساء يساهم أيضًا في تطور سرطان الرئة. تشير الدراسات إلى أن سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة يعبر عن مستقبلات - وأن النساء قبل انقطاع الطمث هن الأكثر عرضة لسرطانات الرئة الأكثر عدوانية من النساء بعد انقطاع الطمث والرجال.

تؤدي التغييرات في المكون الجيني أيضًا إلى تطور سرطان الرئة لدى النساء. يقول الأطباء إن هذه الطفرات لا تُورث عمومًا من الوالدين ولكنها تُكتسب على مدار العمر.

يقترح الخبراء إجراء اختبار جيني لمعرفة ما إذا كانت جيناتك قابلة للتحويل حتى تتمكن من الخضوع لعلاجات مستهدفة لحماية نفسك من تطور سرطان الرئة.

وفقًا للدراسات، فإن بعض أنواع الفيروسات لها علاقة سببية مباشرة - مما يؤدي إلى سرطان الرئة لدى العديد من النساء. بعض هذه تشمل التهاب الكبد B و C، وفيروس الورم الحليمي البشري أو HPV، وفيروس إبشتاين بار - وكلها يمكن الوقاية منها باتباع جدول تطعيم مناسب.

ما هي علامات وأعراض سرطان الرئة التي يجب أن تكون على دراية بها؟

وفقًا للخبراء، تبدو معظم أعراض سرطان الرئة مشابهة لأمراض أخرى أقل خطورة.

لا تظهر أي أعراض على كثير من الناس حتى يتقدم المرض، لذا من المهم معرفة الأعراض وإبلاغ الطبيب فورًا.

السعال الذي يستمر لفترة طويلة أو يزداد سوءًا.

الالتهاب الرئوي المتكرر

السعال المصحوب بالدم

ألم الصدر

الصفير عند التنفس

ضيق التنفس

التعب المزمن

فقدان الوزن غير المقصود

بحة الصوت

فقدان الشهية

ألم الكتف

تورم في الوجه أو الرقبة أو الذراعين أو الجزء العلوي من الصدر