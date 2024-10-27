شكرا لقرائتكم خبر عن عشان الحياة تستقر.. حيل نفسية للتعامل المثالى مع حماتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياسالأحد، 27 أكتوبر 2024 06:00 م
حيل نفسية كثيرة يمكنك استخدامها في التعامل مع "حماتك"، في يوم الاحتفال بالحموات، حيث إن الكثير من الزوجات تفتقرن للقدرة على التعامل السليم مع أم الزوج، وهو ما يؤثر بالسلب على الجو النفسى الهادئ للمنزل، ويؤثر بالسلب على العلاقات العائلية، بحسب ما جاء في موقع choosingtherapy المعنى بالصحة النفسية.
أوضح التقرير أن أم الزوج تحتاج لتعامل سلسل وبسيط، من خلال مجموعة بسيطة من الحيل منها:
- على الزوجة التواصل المباشر مع الزوج، وتناول سويا طرق التعامل الفعالة مع الحماة، لأنه الأدرى بطباعها وسماتها الشخصية.
- دربى نفسك على التعامل السلس البسيط الهادئ دائمًا مع أم الزوج، هذه الطريقة الهادئة تمتص أي غضب يمكن أن ينمو بينكما.
- التعامل مع الحماة أمر سلس ما دامت شخصية غير سامة، ولذلك عليك وضع توقعات بسيطة في التعامل بينكما.
- لا تأخذى الأمور التي تحدث بينك وبين الحماة على محمل شخصى، كونى واقعية ولا تكونى أكثر تركيزا وتدقيقا في أفعالها.
- اخلقى مناطق مشتركة نفسية للتواصل بينكما، من خلال اهتمامات مشتركة.
- اهتمى بسلامك النفسى، هذا السلام سوف ينعكس على تعاملك مع أم الزوج وسيؤتى ثماره بالإيجاب.
- كونى أكثر تغافلا عن الأخطاء والممارسات غير المرضية لك، كونى أكثر مرونة.
- اهتملى بالاحترام الذاتي للحماة، هذا الاحترام يخلق بينكما لغة حوار.
- لا تبدأى أبدا بمواجهة حماتك بل كونى أكثر مرونة وعقلانية قبل اتخاذ موقف.
- لا تتعاملى مع أم زوجك في وضع غاضب أبدا.
- انت لا تحتاجى لموافقة أو رضاء أحد لترضى عن ذاتك، كونى طبيعية وغير متكلفة.
- لا تبالغى في العلاقة والتظاهر بمشاعر غير موجودة، الصدق مفيد في تلك العلاقة.
- كونى حازمة في خصوصياتك ولا تسمحى بتخطى أحد ملكيتك الخاصة، ولكن بهدوء وصفاء نفسى.
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