شكرا لقرائتكم خبر عن لو حصلت على لقاح الإنفلونزا.. ما مدة الحماية التي يوفرها ولماذا يتغير اللقاح سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

الإنفلونزا هى مرض تنفسي معدٍ يصيب الأنف والحنجرة، وأحيانًا حتى الرئتين، وينتشر من خلال قطرات صغيرة تنطلق عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث، وفي حين أن عدوى الإنفلونزا عادة ما تكون غير ضارة للأفراد الشباب والأصحاء، فإن أولئك الذين يعانون من حالات طبية سابقة وكبار السن يجب أن يتخذوا احتياطات إضافية ضد الفيروس.

على الرغم من أن الإنفلونزا لا يمكن الوقاية منها بنسبة 100%، فإن اللقاحات توفر أفضل دفاع ضد الفيروس، فإذا تلقيت لقاح الإنفلونزا مرة واحدة، فقد تحتاج إلى الحصول عليه مرة أخرى بشكل دوري للحفاظ على الحماية.

لقاح الإنفلونزا هو درع قوية ضد الفيروس المسبب للإنفلونزا، ووفقًا لموقع OnlyMyHealth، يعمل اللقاح عن طريق دفع جسمك إلى إنتاج أجسام مضادة لحمايتك من فيروسات الإنفلونزا المضمنة في اللقاح.

في حين أن بعض الناس لديهم فكرة خاطئة مفادها أن لقاحات الإنفلونزا يمكن أن تجعل الناس مرضى، فإن هذا ليس هو الحال لأن لقاح الإنفلونزا المحقون يحتوي على فيروس غير نشطا يمكن أن يسبب لك الأنفلونزا، ولكن إذا شعرت بألم أو حمى خفيفة، فهذا رد فعل طبيعي لجهاز المناعة تجاه اللقاح ويستمر عادةً ليوم أو يومين فقط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ما المدة التي تستمر فيها المناعة الناتجة عن لقاح الإنفلونزا عادة

وفقا للتقرير، تستمر المناعة الناتجة عن لقاح الإنفلونزا عادةً لمدة 6 أشهر تقريبًا، وتختلف هذه المدة اعتمادًا على عوامل مثل عمر الشخص وحالته الصحية والتوافق بين سلالة اللقاح والفيروسات المنتشرة، تميل المناعة إلى التضاؤل بحلول نهاية موسم الإنفلونزا، وخاصةً لدى كبار السن.

وأضاف أن فعالية لقاح الإنفلونزا قد تقل مع مرور الوقت مع ضعف الاستجابة المناعية بعد عدة أشهر، ويتم تحديثه سنويًا ليتناسب مع سلالات الإنفلونزا المنتشرة، والتي يمكن أن تتغير كل عام، ويوصى بالتطعيم السنوي.

ومن المهم أيضاً أن نفهم أن لقاح الإنفلونزا يتم إعادة صياغته سنوياً استناداً إلى بيانات المراقبة العالمية التي تتنبأ بالسلالات الأكثر انتشاراً، وعادة ما يشمل اللقاح الحماية ضد أربع سلالات (اثنتان من الإنفلونزا أ واثنتان من الإنفلونزا ب)، مما يوفر حماية واسعة النطاق ضد العديد من المتغيرات، وإن كانت الفعالية الدقيقة تعتمد على التطابق بين اللقاح والفيروس.

هل يحتاج بعض الأشخاص إلى التطعيم ضد الإنفلونزا بشكل متكرر؟

قد لا تتمتع الفئات السكانية مثل الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة، وكبار السن (65 عامًا فأكثر)، والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة باستجابة مناعية قوية أو طويلة الأمد، وفي حين أن الجرعة السنوية هي المعيار، يجب أن تكون هذه الفئات يقظة خلال موسم الإنفلونزا وطلب المشورة الطبية بشأن التدابير الوقائية الإضافية.

الآثار الجانبية للقاحات الإنفلونزا التي يجب الانتباه إليها

لقاحات الإنفلونزا يمكن أن تسبب آثارا جانبية لدى بعض الأشخاص.

الآثار الجانبية الشائعة خفيفة وتشمل: ألم في موقع الحقن، حمى منخفضة الدرجة، أو تعب يستمر لمدة 1-2 يوم.