شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تؤكد إصابتك بمرض أديسون واختلال الغدد والان مع تفاصيل الخبر

مرض أديسون هو ذلك المرض الذي يعانى منه البعض، وينتج عنه اضطراب حاد في الغدد الكظرية، ما يؤثر بشكل كبير على إنتاج الهرمونات فى الجسم، ويؤثر بشدة على الصحة العامة، وينتشر أكثر فى السيدات عنه فى الرجال، وفقا لما ذكره تقرير نشر في موقع indirect

ووفقا للتقرير، فإن هناك أعراضا ظاهرة تؤكد اختلال وظائف جسمك الناتجة عن اختلال عمل الغدة الكظرية، ومن بينها:

الضعف الشديد والوهن في العضلات.

اضطرابات حادة في المزاج، فالشعور بالحزن والقلق والتوتر والحالة المزاجية تضطرب من أبرز العلامات.

فقدان شديد وسريع في الوزن غير مقصود وغير مبرر أيضا.

زيادة في جفاف الفم، والشعور بالعطش الحاد.

نقص الطاقة بشكل ملحوظ وعدم القدرة على بذل أي نوع من الجهد.

إنهاك حاد للجسم والصحة.

تشنجات وتوترات عصبية ملحوظة في الجسم.

إغماء في بعض الحالات وهو من الأعراض المتطورة.

الدوخة والدوار لدي الكثير من الحالات تغيرات واضحة في الجلد ولونه، وتغيرات في بون الشفاه، واللثة كذلك.

وهناك أعراض طارئة وحادة لا يمكن السكوت عنها، لابد من الكشف الطبي سريعا في تلك الحال:

الارتفاع في درجة حرارة الجسم

بشرة باردة ورطبة بشدة

آلام في البطن حادة

بشرة شاحبة

الغثيان والتقيؤ

ويتم علاج مرض أديسون من خلال التعويض بالبهرمونات المفقودة، فضلا عن علاج الأعراض المصاحبة لاضطراب الغدة الكظرية، ومحاولة ضبط مستويات الكورتيزول في الجسم.