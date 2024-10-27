شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة لا تصلح للتخزين فى الثلاجة.. تسبب إفسادها والان مع تفاصيل الخبر

يعد تبريد الأطعمة ممارسة شائعة للحفاظ على الطعام وإطالة مدة صلاحيته، وفي حين أنه لا يمكن إنكار أنه أفضل طريقة للحفاظ على الأطعمة الطازجة المقطعة أو المطبوخة طازجة لفترة طويلة، إلا أن هناك أطعمة معينة تميل إلى فقدان قيمتها الغذائية وطعمها وملمسها ونكهتها عند تبريدها، حسنًا، قد يبدو هذا غريبًا، لكن البيئة الباردة قد لا تتناسب مع كل طعام، فقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 أطعمة لا يجب عليك تبريدها أبدًا:البطاطس

يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تحويل النشويات الموجودة في البطاطس إلى سكريات، مما ينتج عنه نكهة حلوة وملمس غير مستساغ عند طهيها، يمكن أن تؤدي هذه العملية أيضًا إلى اسمرار البطاطس، ولتخزين البطاطس، احفظها في مكان بارد ومظلم وجيد التهوية، مثل الخزانة، ولكن ليس في الثلاجة، كما تجنب تخزينها بالقرب من البصل، لأن هذا يمكن أن يتسبب في تلفهما بشكل أسرع.

البصل

يمكن أن يمتص البصل الرطوبة ويصبح طريًا أو متعفنًا في الثلاجة، ويمكن للتبريد أيضًا أن يُغير نكهته، مما يجعل طعمه غير طبيعى، لذلك قُم بتخزين البصل في مكان بارد ومظلم وجاف في حاوية جيدة التهوية، واحفظه بعيدًا عن البطاطس والأطعمة الأخرى الحساسة للرطوبة.

الثوم

يمكن أن يعزز تخزين الثوم في الثلاجة من إنباته ويؤدي إلى قوام مطاطى، كما يمكن أن يكون طعم الثوم المنبت مريرًا، مما يقلل من صفاته عند الطهى، لذلك قُم بتخزين الثوم في مكان بارد وجاف، ويفضل أن يكون في كيس شبكي أو سلة للسماح بتدفق الهواء، أما إذا قمت بتقشير الثوم أو تقطيعه، فمن الأفضل استخدامه على الفور أو حفظه في وعاء محكم الغلق لفترة قصيرة في درجة حرارة الغرفة.

الريحان

الريحان حساس للبرودة ويمكن أن تظهر عليه بقع سوداء عند تبريده، كما يمكن أن تتسبب درجة الحرارة الباردة في إتلاف أوراقه، مما يؤدي إلى فقدان النكهة والرائحة، لذلك احفظ الريحان فى كوب من الماء في درجة حرارة الغرفة، تمامًا مثل باقة الزهور، وقُم بتغطية الأوراق بشكل فضفاض بكيس بلاستيكي للحفاظ على الرطوبة، وقُم بتغيير الماء بانتظام.

الأفوكادو

في حين يمكن تبريد الأفوكادو الكامل بمجرد نضجه لإبطاء التلف، لا ينبغي حفظ الأفوكادو غير الناضج في الثلاجة لأنه يعيق عملية النضج، قُم بتخزين الأفوكادو غير الناضج في درجة حرارة الغرفة، وبمجرد نضجها، يمكنك تبريدها لإطالة مدة صلاحيتها، وإذا قمت بتقطيع الأفوكادو، رش عليه عصير الليمون لمنع تحوله إلى اللون البني، ثم قُم بتغطيته بإحكام.

العسل

يمكن أن يؤدي تبريد العسل إلى تبلوره، مما يغير قوامه، وفي حين أن العسل المتبلور آمن للأكل، إلا أنه أقل متعة في استخدامه، قم بتخزين العسل في مكان بارد وجاف، ويفضل أن يكون في وعاء زجاجي محكم الغلق، فإذا تبلور يمكنك تسخينه برفق في حمام مائي دافئ لإعادته إلى الحالة السائلة.