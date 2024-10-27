شكرا لقرائتكم خبر عن صباحا أم مساء؟.. تعرف على أفضل وقت لتناول الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

الكالسيوم هو معدن يجب أن يكون جزءًا من نظامك الغذائي حتى يعمل جسمك بشكل جيد. يُعرف الكالسيوم بأنه يساعد في بناء والحفاظ على قوة العظام والأسنان. ربما لأن هذا العنصر الغذائي يتم تخزينه في العظام وكذلك الأسنان. ولكنه موجود أيضًا في الدم والأنسجة الرخوة، وبالتالي فهو ضروري لوظائف الجسم الأخرى. يمكن أن يساعد العضلات على الانقباض والاسترخاء بشكل صحيح، وضمان وظيفة القلب والأوعية الدموية السليمة. الحليب والزبادي والجبن من المصادر الشائعة، وقد يضطر بعض الأشخاص إلى الاستعانة بالمكملات الغذائية لتلبية احتياجاتهم اليومية. إذا كنت تتساءل عن أفضل وقت لتناول الكالسيوم، فإليك ما تحتاج إلى معرفته. وفقا لما نشره موقع healthsite

لماذا تحتاج إلى الكالسيوم؟

إنه أحد أهم العناصر الغذائية التي تقدم فوائد أكثر من مجرد تقوية العظام والأسنان، وهو ضروري لانقباض العضلات بشكل سليم، ويساعد العضلات على الاسترخاء بعد الانقباض، مما يجعله ضروريًا لحركة العضلات الملساء، بما في ذلك عضلات القلب والعضلات الهيكلية.

يساعد في نقل الإشارات الكهربائية بين الأعصاب، مما يسمح للدماغ بالتواصل بشكل فعال مع بقية أعضاء الجسم.

يلعب دورًا مهمًا في تخثر الدم، مما يساعد على منع النزيف المفرط عند حدوث الإصابات.

يساعد على التحكم في وظيفة الأوعية الدموية، مما يؤثر على تنظيم ضغط الدم والصحة القلبية والأوعية الدموية بشكل عام.



للاستمتاع بفوائد الكالسيوم، تأكد من تلبية متطلباتك. تحتاج النساء في سن 19 عامًا أو أكثر إلى 1000 ملجم من هذا العنصر الغذائي يوميًا، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة .

"تعتبر منتجات الألبان المصدر الأكثر شهرة للكالسيوم، لذا اشرب حليب البقر أو الماعز أو حليب النباتات المدعم مثل حليب اللوز أو الصويا"، . وإذا كنت ترغب في تناول ما هو أبعد من الحليب، فهناك أيضًا العصائر المدعمة وحبوب الإفطار والخضروات مثل الكرنب والبروكلي

من يحتاج إلى مكملات الكالسيوم؟

يمكن أن تكون مكملات الكالسيوم مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة أو لا يحصلون على ما يكفي من الكالسيوم من نظامهم الغذائي. فيما يلي بعض منها:

النساء بعد انقطاع الطمث، حيث يعانين من انخفاض في هرمون الاستروجين، مما قد يؤدي إلى زيادة فقدان العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز صعوبة في استهلاك منتجات الألبان، والتي تعد المصادر الأساسية لهذه المادة المغذية، لذلك يمكن أن تساعد المكملات الغذائية في سد هذه الفجوة.

قد يفتقد الأشخاص الذين يتبعون حمية نباتية صارمة إلى المنتجات الحيوانية الغنية بالكالسيوم. ورغم وجود مصادر نباتية لهذا العنصر الغذائي، فقد يكون من الضروري تناول المكملات الغذائية لتلبية الاحتياجات اليومية.

يمكن لحالات مثل مرض الاضطرابات الهضمية، أو مرض كرون، أو اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى أن تعيق الامتصاص، مما يجعل المكملات ضرورية.

قد يعاني كبار السن من انخفاض كفاءة امتصاص الكالسيوم وقد لا يستهلكون كميات كافية في نظامهم الغذائي.

تحتاج النساء الحوامل والمرضعات إلى كمية متزايدة من الكالسيوم لدعم نمو أطفالهن ومساعدتهن أثناء الرضاعة.

ما أنواع مكملات الكالسيوم؟

كربونات الكالسيوم : هذا هو الشكل الأكثر استخدامًا من المكملات الغذائية، ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم العنصري (حوالي 40 بالمائة).

سترات الكالسيوم : يحتوي هذا النموذج على حوالي 21 بالمائة من الكالسيوم العنصري ويتم امتصاصه بسهولة أكبر، وخاصة عند الأشخاص الذين لديهم حمض معدة أقل (مثل كبار السن).

جلوكونات الكالسيوم : تحتوي على حوالي 9% من الكالسيوم العنصري.

لاكتات الكالسيوم : يحتوي على حوالي 13% من الكالسيوم العنصري وهو مشتق من حمض اللاكتيك.

هيدروكسيباتيت الكالسيوم : هذا الشكل من الكالسيوم مشتق من مصادر العظام ويحتوي أيضًا على الفوسفور.

أفضل وقت لتناول مكملات الكالسيوم

قد لا يكون توقيت تناول المكملات الغذائية مهمًا دائمًا. خلال دراسة جديدة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، لم يجد الباحثون أي تغييرات كبيرة في علامات تكوين العظام استجابةً لتناول المكملات الغذائية التي تم تناولها في الساعة 9 صباحا و9 مساء ولكن تناول الكالسيوم قد يكون له علاقة بموعد تناول وجباتك فعندما يكون الطعام موجودًا في المعدة، فإنه يفرز الحمض اللازم لتكسير معظم هذه المكملات. وإذا تناولته مع الطعام، فسوف يبطئ حركة هذا العنصر الغذائي في الأمعاء. وهذا سيتيح مزيدًا من الوقت لامتصاص الكالسيوم، لذا فإن أفضل طريقة لتناول هذه المكملات هي مع الطعام.