شكرا لقرائتكم خبر عن وزنك بينزل من غير دايت.. 10 أسباب للمشكلة والان مع تفاصيل الخبر

نرغب جميعا في فقدان الدهون والأوزان الزائدة، ولكن يظل فقدان الوزن غير المقصود، أو النزول الحاد في الوزن مؤشرا غير جيد، خاصة إذا كان الشخص لا ينوى فقدان الوزن ولا يتبع نظام "دايت" للتخلص من لدهون، هنا تكمن المشكلة.

أسباب فقدان الوزن

قال تقرير نشر في موقع indirect إن فقدان الوزن غير المقصود له الكثير من الأسباب والعوامل ومنها :

الاضطرابات الحادة في الأكل بفقدان الشهية التام

الاكتئاب الحاد واضطرابات النفسية

نشاط حاد في الغدة الدرقية يسبب فقدان فجائى للوزن.

الإصابة بالأورام والسرطانات المختلفة.

بعض الأمراض المزمنة التي تسبب هذه المشكلة بشكل فجائى مثل الإصابة بأمراض القلب.

قرح المعدة المفاجئة.

الاصابة بأمراض الجهاز التنفسى الحادة مثل السل.

أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة على سبيل المثال قد تنقص الوزن بشدة.

مشكلات الأسنان الحادة قد تكون سبب من أهم الأسباب.

أمراض الكلى المختلفة.

أمراض الرئة الحادة.

أمراض الكبد.

الإصابة بمرض السكر.

عسر البلع وهى مشكلة يعانى منها البعض بشكل فجائى تتطلب العلاج.

أمراض التهابات المعدة الحادة.

الاضطرابات الهضمية المختلفة التي تصيب البعض.

الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية حادة.



وقد يرتبط النقصان الحاد بالوزن مع عوامل أخرى مثل الاكتئاب واضطرابات في الإخراج، مع مشكلات في العدوى وغيرها، وسوء التغذية، ويتطلب الأمر العرض على مختص للضرورة والكشف عن السبب وعلاجه.