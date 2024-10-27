أنشطة فنية تساعد على زيادة الإبداع لدى طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:49 صباحاً - يلعب الآباء دوراً لايمكن إغفاله في زيادة إبداع أطفالهم، فكل طفل لديه القدرة على ممارسة العديد من الأنشطة الإبداعية لأن لديه شعوراً كبيراً بالفضول، في هذه المرحلة وعلى الجانب الآخر يجب الانتباه إلى أن الفنون التشجيعية تعد من أفضل الوسائل لتعزيز الإبداع والابتكار والتعبير لدى الأطفال، فهي تساعدهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية والفنية، وتعزز قدرتهم على التعبير عن أنفسهم بطريقة ممتعة وتشجيع على حل المشكلات، وفيما يلي وفقاً لموقع " raisingchildren" بعض الأنشطة الفنية يمكن أن تساعد في زيادة الإبداع لدى الأطفال.

الاستماع للموسيقى

تساعد الموسيقى الأطفال على الإبداع - الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يؤدي تشغيل الموسيقى إلى زيادة عدد الخلايا العصبية والنشاط بين نصفي الدماغ، فيعمل الدماغ بشكل أسرع وأكثر فعالية وإبداعاً، كما تساعد الموسيقى على منح الطفل القدرة على التعبير عن طريق عزف المقطوعات الموسيقية، كما أنها تجعل الأطفال أكثر اجتماعية واستعداداً أيضاً للمشاركة والتواصل مع أقرانهم.

كما أن الموسيقى مفيدة لتطوير مناطق دماغ الطفل المرتبطة باللغة والرياضيات والمنطق والمهارات البصرية لذلك، يمكن استخدام الموسيقى لتعليم الأطفال أشياءً جديدة.

ويجب الانتباه أنه عندما يحب طفلك الثرثرة، فإن تعليمه أشياء صغيرة مثل الغناء، يعد نشاطاً ممتعاً وفي الوقت نفسه يساعده على معرفة العديد من المفاهيم أو المفردات الجديدة، وكيفية نطقها.

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الرسم والإبداع

يعد لدى العديد من الأطفال الكثير من الهوايات والمواهب والأنشطة التي تملأ أوقات فراغهم، ومن أهمها الرسم فيمكن أن يزيد الرسم من إبداع الأطفال، فهو وسيلة لزيادة خيالهم وقدرتهم على التبتكار، كما أنه له تأثير إيجابي على نمو الجزء الأيمن من دماغ الطفل المرتبط بالإبداع.

يمكن للرسم أيضاً أن يزيد بشكل فعال من قوة تركيز الأطفال ويعزز من قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم من خلال رسوماتهم، إضافة إلى أنه سيساعد طفلك على الاسترخاء وذلك لتأثيره على صحته النفسية، وتقليله من مستويات هرمونات التوتر بالجسم، مثل الكروتيزول والأدرينالين.

العزف على الآلات الموسيقية

يمكن لغناء الأغاني والعزف على الآلات الموسيقية تعزيز إبداع طفلك بسهولة وتحفيز قدراته لذا، شجعي طفلك الصغير على تشغيل الموسيقى وغناء الأغاني، فيمكن للغناء أيضاً تنمية المهارات اللغوية لطفلك و تعليمه العديد من المفردات الجديدة وكيفية نطقها، ويمكن أن يكون الغناء أيضاً وسيلة لتنظيم العواطف لأن نغمات الأغنية وكلماتها التي يتم غناؤها تخلق جواً لطيفاً وسيتم نقل مشاعر الأطفال بشكل أكثر فعالية.

الفنون المسرحية

من خلال المسرح يتم منح الأطفال الفرصة لصقل قدراتهم الإبداعية - الصورة من موقع Freepik

فن المسرح هو فن تصور الخيال وتصوير حدث ما، سواء كان حقيقياً أو غير واقعي، ويمكن أن تكون فنون المسرح مزيجاً من الموسيقى وفنون الحركية، فمن خلال الفنون المسرحية يمكن منح الأطفال الفرصة لصقل قدراتهم الإبداعية وتعليمهم مهارات التفكير، وذلك لأن فنون المسرح تعلم الأطفال التفاعل اللفظي وغير اللفظي وكيفية نقل المشاعر والرسائل بشكل واضح وفعال، مما يحسن مهارات الاتصال لديهم.

على الجانب الآخر يساعد الأداء على المسرح في تعليم الأطفال التغلب على العصبية وزيادة ثقتهم بأنفسهم، مما يساعدهم على أن يكونوا قادرين على التحدث أمام الآخرين بثقة أكبر في جميع جوانب الحياة.

فنون الرقص

تساعد فنون الرقص التقليدي والفلكلوري في التعرف إلى ثقافات بعض الشعوب، ويعد للرقص أيضاً فوائد عديدة للأطفال، فهو يساعدهم على تحسين مهارات التفكير لأداء حركات الرقص الصعبة والتي ستجعلهم يحاولون التفكير في كيفية القيام بها.

سوف يحفز الرقص أيضاً الإبداع لأنه يتعين على الأطفال التعبير عن أنفسهم من خلال تعبيرات الوجه وحركات الجسم.

التصوير الفوتوغرافي

لا يقتصر التصوير الفوتوغرافي على البالغين فقط، بل يمكن تعليمه للأطفال أيضاً ولايحتاج هذا النوع من التصوير استخدام كاميرا باهظة الثمن، يمكنك البدء باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي.

أما عن فوائد التصوير الفوتوغرافي لتعزيز إبداع طفلك فهو يساعدهم على تعزيز مهارات التخطيط لأنهم سيكونون مستعدين لالتقاط لحظات محددة باستخدام كاميراتهم، ويمكنك تكليف طفلك ببعض مهام التصوير كتصوير الزهور والكتب وأنشطة التعلم وغيرها.

على الجانب الآخر يعزز التصوير الفوتوغرافي مهارة الامتنان لدى طفلك والتركيز على الأشياء التي ترتبط بحياتهم اليومية والتقاطها، وذلك لأن التصوير الفوتوغرافي يحافظ على المشاعر والذكريات التي شعر بها الأطفال لحظة التقاطهم الصور.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.