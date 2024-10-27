أمراض الأطفال الخطيرة من عمر الولادة حتى ثلاث سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:49 صباحاً - قد لا تفهمين ما يريد الطفل الصغير ببكائه، فهو غير قادر على التعبير، وعادة ما يسبب الإرباك، لكن اعلمي أن الأطفال الصغار والرضع الذين يعانون من العلامات والأعراض المذكورة في هذا الموضوع معرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، فإذا لاحظت أيًا من المشكلات المذكورة أدناه، فاطلبي العناية الطبية في أقرب وقت ممكن. أنت تعرفين طفلك بشكل أفضل، لذا ثقي في غرائزك إذا لم يكن طفلك على ما يرام، لكن يدلك الأطباء والمتخصصون على أهم أعراض هذه الأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال.

متى يجب الاتصال بالإسعاف في حالة أمراض الطفولة

إذا لاحظت أيًا من العلامات والأعراض التالية، فاطلبي سيارة الإسعاف:

إذا كان الطفل شديد النعاس أو عدم الاستجابة

يعاني من صعوبة في التنفس أو تنفس غير عادي

أصابته برودة اليدين أو القدمين، أو شحوب الجلد أو ظهور بقع زرقاء عليه

يعاني من النوبات المتلاحقة

يظهر طفح جلدي لا يختفي عند الضغط على جلد طفلك.

علامات النعاس وعدم الاستجابة

علامات النعاس وعدم الاستجابة



من الطبيعي أن يشعر طفلك بالنعاس في بعض الأحيان - على سبيل المثال، بعد الرضاعة. ولكن إذا بدا طفلك أكثر نعاسًا من المعتاد، فقد يكون هذا علامة على أمراض خطيرة في مرحلة الطفولة. إذا لم تتمكني من إيقاظ طفلك حتى بعد محاولتك جاهدة عدة مرات، فاحصلي على المساعدة على الفور.

قد يكون عدم الاستجابة علامة على العديد من أمراض وحالات الطفولة الخطيرة، بما في ذلك انخفاض نسبة السكر في الدم عند الأطفال (نقص سكر الدم) أو عدوى الدماغ التي تهدد الحياة (التهاب السحايا) .

صعوبة في التنفس أو التنفس غير العادي

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس، فقد تلاحظين أنه:

يتنفس بشكل أكثر صعوبة للحصول على الهواء في الرئتين

يعاني الطفل من سعال مستمر أو صفير

بينما هو يتنفس تلاحظين العضلات بين أضلاعه تنسحب إلى الداخل

لا يستطيع إجراء أي محادثة أو إصدار أي أصوات.

في الحالات الشديدة، قد يبدو طفلك متعبًا للغاية وأزرق اللون. قد يكون هادئًا أو يصدر صوتًا متذمرًا مع كل نفس.

قد تكون أعراض التنفس هذه ناجمة عن حالات مثل عدوى الصدر (الالتهاب الرئوي) أو الربو الشديد .

مشاكل برودة اليدين أو القدمين أو شحوب الجلد أو ظهور بقع حمراء أو زرقاء

قد يكون سبب برودة اليدين أو القدمين أو شحوب الجلد أو ظهور بقع حمراء أو زرقاء هو ضعف الدورة الدموية أو انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم، وكلاهما يمكن أن يحدث في أمراض الطفولة الخطيرة مثل العدوى البكتيرية أو الالتهاب الرئوي عند الأطفال.

الطفح الجلدي الذي لا يزول

الطفح الجلدي الذي لا يزول



يمكن أن تكون البقع أو البقع الجلدية التي لا تتلاشى عند الضغط بقوة على جلد طفلك علامة مبكرة على الإصابة بعدوى المكورات السحائية المهددة للحياة .

حدوث النوبات المتكررة

إذا كان طفلك يعاني من نوبة، فقد تتدحرج عيناه إلى الخلف. وقد يكون غير مستجيب، ويرتجف بعنف في جميع الأطراف لفترة قصيرة، ويكون تنفسه ضحلًا أو غير عادي.

في هذا العمر، من المرجح أن تكون النوبة عبارة عن نوبة حموية. النوبات الحموية ليست خطيرة وتحدث أحيانًا عندما يعاني الأطفال من الحمى. ولكن في بعض الأحيان قد تكون النوبات علامة على وجود عدوى خطيرة في الدماغ.

متى يجب الذهاب إلى قسم الطوارئ في المستشفى عند الإصابة بأمراض الطفولة؟

متى يجب الذهاب إلى قسم الطوارئ في المستشفى



إذا لاحظت أيًا من العلامات والأعراض التالية، خذي طفلك على الفور إلى قسم الطوارئ الأقرب:

يعاني من الانفعال المستمر أو البكاء غير المعتاد أو المستمر

أقل تبولاً من المعتاد من العلامات المبكرة للعديد من الأمراض الخطيرة قلة عدد الحفاضات المبللة عن المعتاد - أي أقل من نصف عدد الحفاضات المبللة التي يستخدمها طفلك عادة كل يوم. وقد يعني هذا أن طفلك يعاني من الجفاف .

يعاني من سوء التغذية، إذا كان طفلك لا يأكل بشكل جيد أو لا يهتم بالتغذية، فقد يكون هذا علامة مبكرة على مرض الطفولة.

يتعرض للقيء المتكرر أو الملطخ بالدم أو الأخضر، القيء هو وسيلة طبيعية للجسم للتخلص من شيء لا يريده. كما يمكن أن يكون علامة على المرض أو العدوى أو الانسداد. لكن يمكن أن يؤدي القيء الذي لا يتوقف إلى الجفاف واختلالات خطيرة في النظام الكيميائي للجسم، خصوصاً إذا كان يعاني من ألم مستمر أو شديد مع القيء.

يعاني من التهيج أو البكاء غير المعتاد أو المستمر بصوت مرتفع أو ضعيف أو بطريقة غير عادية، وهو عصبي بشكل مستمر من الصعب تسوية الأمور معه

يعاني من الحمى وهي ارتفاع درجة الحرارة إلى أكثر من 38 درجة مئوية. ورغم أنه لا يعاني معظم الأطفال المصابين بالحمى من مرض خطير، لكن في بعض الحالات، يمكن أن تكون الحمى عند الأطفال علامة على مرض أكثر خطورة. إذا كان طفلك الذي يتراوح عمره بين 0 و3 أشهر يعاني من الحمى ، فاطلبي العناية الطبية على الفور. على سبيل المثال، اصطحبي طفلك إلى طبيب عام أو قسم الطوارئ في المستشفى.

يبدو أكثر شحوبًا أو خمولًا أو ضعفًا، ويشعر بالنعاس دائماً

يعاني من مشاكل في التنفس ـ ويشعر بألم أو انزعاج خفيف لا يتحسن بالأدوية المسكنة للألم.

لديه تصلب في الرقبة أو صداع خفيف أو ضوء يؤلم عيونهم

إذا كان طفلك في أي عمر يعاني من ضعف في جهاز المناعة وارتفاع في درجة الحرارة، فاطلبي العناية الطبية على الفور. على سبيل المثال، اصطحبي طفلك إلى طبيبك العام أو قسم الطوارئ في المستشفى.

نصائح التعامل مع الطفل المريض بمرض مزمن

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص



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