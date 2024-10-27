"هاري بوتر" العالمية بموسم الرياض 2024 ... تجربة ستحفز خيال طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2024 08:49 صباحاً - موسم الرياض 2024 في نسخته الخامسة، لا زال يتربع على قمة المواسم والاحتفالات الترفيهية العالمية السنوية، حافلاً بالفعاليات والتجارب الاستثنائية، و مفاجأة الموسم هذا العام هي تجربة "هاري بوتر" التي سوف يستضيفها الموسم للمرة الأولى في 29 نوفمبر القادم، والتي ستجذب عدداً كبيراً من الزوار الصغار والكبار والسياح المتوافدين.

ومن منا لا يعرف قصة الساحر الصغير هاري بوتر؟ أو لم يشاهد الأفلام التي تروي مغامراته في عالم السحرة؟ والفعالية ستقام في بولي فارد سيتي على أرض تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع، وتصميمها مستوحى من المنتزهات الشعبية في اليابان وأورلاندو في فلوريدا، من أجل كل هذا الجمال يستعد الأطفال وعائلتهم للمشاركة وحجز الأماكن، وبتشجيع من الأمهات الطامعات في تحفيز خيال وإبداع أطفالهن.

اللقاء و أستاذ السينما بكلية التربية الدكتور محمود زيدان الذي يشارك "الخليج 365 وطفلك" الاستعداد للمغامرة، ليوضح بعض المعلومات عن شخصية الطفل "هاري بوتر" والروايات والأفلام الثمانية التي أخذت منها، مع شرح لفائدة الخيال في تنمية عالم الإبداع لدى الطفل ودور الآباء.

مفاجأة "هاري بوتر" ب بولي فارد وورلد

لقطة من أحد أفلام هاري بوتر

إنه حقاً عالم مليء بالخيال والإبداع والتجارب المسليّة والتحديات الرائعة، وكما في الموسم السابق، يعود بولي فارد وورلد إلى موسم الرياض وتعود معه الدول المعتادة لتقديم أجمل ما لديها من تقاليد وعادات ومأكولات، وتنضم هذه السنة، دول ومدن وقارات جديدة إلى بولي فارد وورلد.

تبلغ مساحة تجربة هاري بوتر 25 ألف متر مربع، كواحدة من أكثر المناطق السياحية إثارة وفرادة في موسم الرياض 2024، وهي مستوحاة من كتب جي كي رولينج المحبوبة، وسلسلة الأفلام الرائجة، والتي ستنقل تجربة عالم "هاري بوتر" السحري إلى الزوار مباشرة.. وهناك احتمال لحضورها المملكة بالقريب العاجل.

وستفتح هذه التجربة الغامرة بالإبداع والدهشة أبوابها في بولي فارد سيتي في 29 نوفمبر 2024، وللمرة الأولى بعاصمة المملكة العربية السعودية، والآن هيا أيها المعجبون والمتحمسون من جميع الأعمار، استعدوا للدخول إلى عالم السحر والخيال والإبداع الأدبي والفني.

عالم "هاري بوتر" العجيب

قلاع تاريخية عجيبة بأفلام "هاري بوتر"

من لحظة الدخول، سيجد الطفل نفسه محاطًا بأماكن شهيرة ومخلوقات سحرية ووجوه مألوفة من عالم السحرة، يمكن للوافدين أن يتوقعوا أن تكون هذه التجربة مشابهة لحدائق هاري بوتر الموجودة في جميع أنحاء العالم، في لندن، و في استوديوهات يونيفرسال في أورلاندو، واليابان.

ما يعني هذا من إعادة لإنشاء مفصلة للمجموعات الشهيرة، والقاعات المخيفة في الغابة المحرمة، كما ستتاح للزوار الفرصة لرؤية الدعائم والأزياء من الأفلام عن قرب وحتى تجربة إلقاء التعويذات وتحضير الجرعات.

وكما وعدنا الصناع والمنفذين بأنها ستكون تجربة "هاري بوتر" أكثر من مجرد نزهة عبر المشاهد المفضلة للطفل؛ بل ستكون حديقة ترفيهية تفاعلية بالكامل مصممة للمعجبين الصغار والكبار، مع مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب، وسيكون هناك شيء يناسب الجميع في العائلة.

إذ يمكن للأطفال ممارسة مهاراتهم في الطيران على أعواد المكنسة، بينما قد يستمتع الكبار بنزهة مريحة في زقاق دياجون أو غداء سحري مستوحى من قاعة الطعام في هوجورتس.

من هو "هاري بوتر"؟

بطلة من أفلام "هاري بوتر"

"هاري بوتر" صبيٌ يعيش في مدينة خيالية بإنجلترا مع خالته وزوجها وابنهما، ويكتشف في سن الحادية عشرة أنه ساحر ويستمر في تجاربه حتى بلوغه سن السابعة عشر، رغم أنه يعيش في عالم الأشخاص العاديِّين الذين لا يملكون أيَّ قدرات سحرية.

شخصية "هاري بوتر" الخيالية سجلتها الكاتبة في سلسلة من 7 كتب، حكت فيها عن ماضي"هاري بوتر" وعلاقاته السحرية، و أعدتها السينما في ثمانية أفلام تحمل نفس عناوين الكتب.

عالم "هاري بوتر " السحري ترجمت كتبه إلى معظم لغات العالم الحية، وبيع منها عشرة ملايين نسخة عشية ظهور الكتاب السادس، واعتبر من أكثر الكتب بيعاً، كما أصدرت المؤلفة ثلاثة كتب أخرى ضمن عالم هاري بوتر عن: الحيوانات السحرية،ورياضة السحرة المفضلة، بجانب قصص سحرية شعبية من العالم عبر العصور.

فوائد الخيال عند الأطفال

أطفال يلعبون بالخيال

يلعب دوراً كبيراً في حياة الطفل، إنه الرفيق الدائم له، وهو لعب إبداعي، ويمكن أن يشغل الطفل ويستحوذ عليه أفضل بكثير من أي لعبة.

يمد الطفل بالقدرة على حل المشكلات، ويطور من مهارات التفكير النقدي لديه، كما يساعد على تنمية الذكاء الاجتماعي والثقة بالنفس.

يساعد في تنمية مهارات الطفل الاجتماعية والعاطفية؛ حيث ينتقل بمشاعره وسلوكياته للعب أدوار جديدة يتواصل فيها مع الآخرين باستخدام خياله.

يسمح للطفال بالنظر إلى المشكلات المعقدة من وجهات نظر مختلفة، والعمل على وضع الحلول بنفسه.

يقوم اللعب التخيلي بتطوبر مهارات الطفل اللغوية؛ حيث يتيح له استخدام كلمات وأصوات وتعبيرات مختلفة أثناء اللعب .

يتعلم الطفل مع الخيال استخدام العبارات الشائعة التي يستخدمها الأشخاص من حوله..أو التي يسمعها على الشاشات.

يمنح اللعب التخيلي لأطفالك فرصة لتنمية مهاراتهم الحركية، هذه المهارات ضرورية في النمو البدني للطفل.

يجعل الأطفال ييستخدمون أفكارهم واختياراتهم أو عضلاتهم، سواء كانوا يركضون في أرجاء المنزل كمحاربين، أو يقيمون حفلة شاي مع الدمى، فكل نشاط يتطلب منهم شيئاً ما .

دور الأم المراقبة والصبر:

بعض البرامج على الشاشة مفيدة للأطفال، ولكن يجب عليك المراقبة، وعدم السماح لهم بمشاهدة التلفزيون أو ممارسة الألعاب الاليكترونية، لأن هذا سيجعلهم يتوقفون عن استخدام عقولهم الخيالية، أو التفكير خارج حدود الواقع والمتاح.

كما ان اللعب خارج المنزل يمنح الأطفال فرصًا كبيرة لاستخدام خيالهم وممارسة الرياضة ، المهم ألا تقلقي بشأن الفوضى، ودعي أطفالك يلعبون بالطين والحجارة والنباتات، بما يرضي قلوبهم..ويحفزهم على استخدام خيالهم.

سلبيات الخَيال عند الأطفال

يبعد الخيال الواسع الطفل عن حياته الطبيعية، والابتعاد عن الواقع بسبب الخَيال يتيح للطفل الكثير من الأشياء المحظورة، والأفكار الممنوعة في الواقع.

يسرح الطفل في أفكاره الخيالية و معتقداته الغير واقعية إلى الدرجة التي تبعده عن حياته الطبيعية والفعلية.

يهرب الطفل إلى الخيال إلى الدرجة التي تعيق تأدية واجباته؛ سواء المدرسية أو الحياتية.

ينظر الطفل بخياله الواسع إلى الأمور بالطريقة التي تناسب أفكاره، وليس كما هي على حقيقتها؛ وذلك للهرب من مواجهة الواقع و تعلم دروسه.

نمي خيال طفلك ولا تعاتبيه على الفوضى

نمي خيال طفلك

اللعب الخيالي للأطفال يؤدي إلى فوضى حيث تمتلئ الغرفة فجأة بالحصون المصنوعة من الملاءة..والعسكر والضباط البلاستيكيين.

وقد يعود أطفالك إلى المنزل يصبون عرقاً وموحلين، وقد يكون على ملبسهم تراب الأرض أو الجدران، لكن تنمية خيال الطفل وسعادته تستحق هذه التجاوزات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطفلك مشاركتك في التنظيف.

حافظي على بعض الأدوات في متناول يد أطفالك لتجربتها، مثل توفير أقلام التلوين والطباشير، الأزرار والخرز، علب الحليب الفارغة،

وصناديق الحبوب الفارغة، والجوارب القديمة، حتى يتمكن أطفالك من استخدامها لإنشاء شيء جديد من وحي الخيال الخصب البكر.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.