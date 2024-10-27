شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة باضطراب ثنائى القطب..هل أنت منهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

اضطراب ثنائى القطب من المشكلات التي يعانى منها عدد ليس بقليل من الأشخاص، هذا الاضطراب له الكثير من الأوجه والدرجات، بحسب موقع "Web md"، ويختلف من حالة إلى أخرى، يعانى صاحبه من الكثير من الأعراض التي تتناقض مع بعضها البعض مثل :

الرجال والسيدات على حد سواء يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بهذا الاضطراب، ولكن النساء أكثر ظهورا للأعراض عن الرجال

النساء اللاتى تعانين من الاكتئاب هن الأكثر عرضة أيضا للإصابة بهذا الاضطراب

التوائم أكثر عرضة للإصابة بالمشكلة أيضا هذا ما أكدته بعض الدراسات لاشتراك المتطابقين في الجينات المتماثلة.

من يعانى من الإجهاد الحاد الذهنى والبدنى يصبح أكثر عرضة للإضطراب.

الذى يعانى من اضطرابات نوم حادة يعد أكثر عرضة أيضا.

من يتناول أدوية مضادة للاكتئاب يعد أكثر عرضة أيضا.

من يعانى من الهوس يعانى من هذا الاضطراب كذلك.

ضغوط الحياة والصدمات قد تؤدى بالبعض لمن هم عرضة للاضطراب بالإصابة به.

هناك بعض الأشخاص هم الأكثر عرضة لاضطراب ثنائى القطب: