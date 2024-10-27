شكرا لقرائتكم خبر عن لو لديك تاريخ عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

بالنسبة للأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية، فإن اتخاذ خطوات استباقية لتقليل مخاطر الإصابة أمر ضروري، ويمكن أن يُقلل نمط الحياة الصحي بشكل كبير من احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية ويحسن الصحة العامة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. توصيات رئيسية للمساعدة في تخفيف هذا الخطر تبني نمط حياة صحي

يعد الحفاظ على نمط حياة متوازن أمرًا بالغ الأهمية للوقاية من السكتة الدماغية، لذلك أعطِ الأولوية للنشاط البدني المنتظم، اهدف إلى ممارسة 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة كل أسبوع، ويمكن أن تساعد الأنشطة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة في الحفاظ على وزن صحي وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما يمكن أن يؤدي دمج تدريبات القوة مرتين على الأقل فى الأسبوع إلى تعزيز اللياقة البدنية والصحة العامة.

تجنب التدخين

التدخين هو عامل خطر رئيسي للسكتة الدماغية، لأنه يتلف الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم، ويمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تقليل المخاطر بشكل كبير ويؤدى إلى نتائج صحية أفضل.

مراقبة الحالات المزمنة لديك

تُعد المراقبة المنتظمة للحالات المزمنة مثل ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول أمرًا حيويًا، وخاصة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من السكتة الدماغية، يعد ارتفاع ضغط الدم أحد أهم عوامل الخطر للسكتة الدماغية، والحفاظ عليه ضمن نطاق صحي أمر بالغ الأهمية، وبالمثل، فإن إدارة مستويات السكر في الدم والكوليسترول يمكن أن تمنع المضاعفات التي قد تؤدي إلى السكتة الدماغية، لذلك تابع مع طبيبك مواعيد الفحص بانتظام، ويفضل أن يبدأ في حوالي سن الثلاثين.

تحسين نظامك الغذائي

يلعب النظام الغذائي الصحي للقلب دورًا حاسمًا في الوقاية من السكتة الدماغية، لذلك ركز على تقليل الملح والسكر والدهون غير الصحية في نظامك الغذائي، وأدرج الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، مثل تلك الموجودة في الأسماك والمكسرات، ويمكن أن يساعد اتباع نظام DASH الغذائي (النهج الغذائي المخصص لإدارة ارتفاع ضغط الدم) فعالاً بشكل خاص في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، بالإضافة إلى ذلك، كن حذرًا من المشروبات المحلاة بالسكر، والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

إدارة الإجهاد بشكل فعال

يمكن أن يكون للإجهاد تأثيرًا ضارًا على صحة القلب والأوعية الدموية، وخاصة للأفراد الذين يعانون من ارتفاع الضغط، لذلك فإن إتباع تقنيات فعالة لإدارة الإجهاد أمر ضروري، فكر في ممارسات مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق، والتي يمكن أن تعزز الاسترخاء وتقلل من القلق، ويمكن أن يساعد المشي المنتظم في الطبيعة أيضًا في تخفيف التوتر مع توفير فوائد جسدية.

كن حذرًا مع المكملات الغذائية

في حين أن المكملات الغذائية يمكن أن تكون مفيدة، فمن المهم تجنب تناولها دون وصفة طبية، وخاصة في صالة الألعاب الرياضية، حيث قد يكون التركيز على النتائج السريعة بدلاً من الصحة طويلة الأمد، ويمكن أن تتفاعل العديد من المكملات الغذائية مع الأدوية أو يكون لها آثار جانبية غير مقصودة، لذل من المهم استشارة الطبيب قبل البدء في أي نظام مكمل غذائي جديد.

الفحوصات المنتظمة

يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ عائلي من السكتة الدماغية إعطاء الأولوية لإجراء فحوصات منتظمة والتي يمكن أن تساعد في الكشف عن عوامل الخطر في وقت مبكر والسماح بالتدخلات في الوقت المناسب.