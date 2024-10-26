شكرا لقرائتكم خبر عن من نظامك الغذائي.. أطعمة تُعزز الرؤية وتحميك من فقدان البصر المرتبط بالشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الحفاظ على صحة العين أمرًا في غاية الأهمية، والحفاظ عليها لا يقتصر على الذهاب لإجراء فحوصات طبية لدى أخصائي العيون، ولكن ثبت أن تناول نظام غذائي متوازن غنى بالعناصر المهمة لا يعمل فقط على تعزيز الرؤية الطبيعية ولكنه يمنع تطور مشاكل العين الموجودة بالفعل، ويمكن أن يؤخر حتى فقدان البصر وهى حالة مرتبطة بالشيخوخة وحالات أخرى مثل إعتام عدسة العين ومتلازمة جفاف العين والتنكس البقعي، فعلى سبيل المثال، تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات أ وسى وهـ، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك، على تقوية العيون وتحسين وظائفها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يقول معظم أطباء العيون إن العناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن مفيدة جدًا لعمل العين وكذلك الوقاية من اضطرابات العين المرتبطة بالعمر، حيث أن أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، الموجودة في الأسماك مثل السلمون، ضرورية للحفاظ على صحة الشبكية وتقليل متلازمة جفاف العين.

أيضًا زيادة الكميات المتناولة من الخضروات الورقية الخضراء من شأنها أن تحافظ على صحة العيون ونشاطها لسنوات عديدة، وكذلك فإن فيتامين E وC، اللذان يتم الحصول عليهما من الفواكه والخضروات والمكسرات، ومضادات الأكسدة الأخرى، تعمل على حماية العين من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وكذلك التلوث الذي يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

على سبيل المثال، فإن مركبان اللوتين والزياكسانثين في الخضروات الورقية، يُعتقد أنهما يعملان كواقي شمس للعين من خلال حجب الضوء الأزرق، ويوجد الزنك في معظم المحار والبقوليات، وهو مهم أيضًا لتعزيز صحة الشبكية وتعزيز الرؤية الواضحة، ومن الواضح أنه بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي جيد، يجب دمج هذه العناصر الغذائية في النظام الغذائي من أجل تأخير تطور أمراض أخرى بالعين قد تكون ضارة بصحتها وتؤثر على ووضوح الرؤية.

فيما يلى.. أطعمة تساعد على تعزيز صحة الرؤية وتجنب تطور الأمراض الشائعة المرتبطة بالعين خاصة مع تقدم العمر: الخضروات الورقية

مثل السبانخ: غنية باللوتين والزياكسانثين، والكرنب: غني بفيتامينات أ وسى.

الحمضيات

مثل التوت البرتقال: غنيان بفيتامين سي، والفراولة: غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون: غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والسردين: غني بأحماض أوميجا 3 وفيتامين د.

المكسرات والبذور

مثل اللوز: غني بفيتامين هـ، و بذور عباد الشمس: غنية بفيتامين هـ والزنك.

البيض والجزر

حيث إن البيض: غني باللوتين والزياكسانثين، والجزر: غني بفيتامين أ المعروف بفوائده الصحية للعين.

أطعمة مفيدة أخرى، مثل:

البطاطا الحلوة: غنية بفيتامين أ، والأفوكادو: غني باللوتين والزياكسانثين، والشوكولاتة الداكنة: غنية بالفلافونويد

كل هذه الأطعمة تساعد على حماية عينيك من الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، والجلوكوما، ومتلازمة جفاف العين، ويمكن أن يساعد دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي في الحفاظ على حدة بصرك وصحته.