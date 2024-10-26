شكرا لقرائتكم خبر عن نصف سكان العالم لايتناولون ما يكفى من المغذيات.. 5 علامات تشير لنقص الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن كشفت دراسة جديدة نشرها مجلة لانسيت عن أن أكثر من نصف سكان العالم لا يتناولون ما يكفي من العناصر الضرورية للصحة والمغذيات، أكد طبيب أمريكى عن 5 علامات خفية تدل على أن لديك نقص في الفيتامينات، بحسب موقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال الدكتور سوراب سيثي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في كاليفورنيا والطبيب المتدرب في جامعة هارفارد الأمريكية، إن هناك 5 تغييرات في جسمك تشير إلى أنك قد تعاني من نقص الفيتامينات والمعادن مثل الحديد وفيتامين سي والكالسيوم.

وأشار الدكتور سيثي إلى إشارات صغيرة مثل الأظافر الضعيفة، وصوت المفاصل، والشعر الرمادي المبكر، محذراً من أنه إذا تُركت هذه العيوب دون علاج، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الصداع والكسور وأمراض القلب.

ضعف الأظافر وتكسرها

وقال الدكتور سيثي إن إذا كانت أظافرك تبدو ضعيفة أو تتكسر بسهولة، فقد يكون ذلك علامة على "نقص البروتين والحديد في النظام الغذائي.

تتكون الأظافر في المقام الأول من الكيراتين، وهو بروتين يساعد أيضًا في تكوين أنسجة الشعر والطبقة الخارجية من الجلد، البشرة.

عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والبطاطا الحلوة يحرم الجسم من الكيراتين، مما يؤدي إلى فقدان الأظافر لبنيتها.

يوصي مسئولو الصحة بالحصول على 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

من ناحية أخرى، يعد الحديد مكونًا رئيسيًا للهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة أخرى في الجسم.

يؤدي عدم تناول كمية كافية من الحديد إلى حرمان الأظافر من الأكسجين، مما يجعلها هشة.

وفقًا لدراسة نُشرت الشهر الماضي في JAMA Network Open، فإن حوالي واحد من كل أربعة أمريكيين لا يحصلون على ما يكفي من الحديد من الأطعمة مثل اللحوم الحمراء واللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية والخضروات الورقية الخضراء والعدس والحبوب الكاملة.

إذا تُرِك نقص الحديد دون علاج، فقد يحرم القلب من الأكسجين، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب.

يُنصح الرجال بتناول حوالي ثمانية مليجرام من الحديد يوميًا، بينما يجب على النساء تناول 18 مليجرامًا من سن 19 إلى 50 عامًا وثمانية مليجرامات بعد سن 51 عامًا.

يقترح الخبراء أن النساء بحاجة إلى المزيد من الحديد لأنهن يفقدنه من خلال الدورة الشهرية والحمل والرضاعة.ومع ذلك، فإن تناول الكثير من البروتين قد يؤدي إلى عسر الهضم والتعب، في حين أن الكثير من الحديد قد يؤدي إلى أمراض الكبد والسكري.

ارتعاش الجفن

يساعد المغنيسيوم في التحكم في وظائف الأعصاب وانقباضات العضلات، ولكن عدم الحصول على ما يكفي منه قد يؤثر على الأعصاب، ما يؤدي إلى ارتعاش الجفن

يساعد المغنيسيوم في التحكم في وظائف الأعصاب وانقباضات العضلات، ولكن عدم الحصول على ما يكفي منه قد يجعل الأعصاب مفرطة الإثارة، مما يؤدي إلى الارتعاش

قال الدكتور سيثي إن الارتعاش في الجفون أو الأطراف قد يكون علامة على نقص المغنيسيوم.

عدم الحصول على ما يكفي من المغذيات قد يتسبب في تدفق الكثير من الكالسيوم إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى إثارتها بشكل مفرط ويؤدي إلى الارتعاش.

بينما يعد المغنيسيوم رابع أكثر المعادن وفرة في الجسم، فإن نصف الأمريكيين على الأقل لا يحصلون على ما يكفي منه.

يوصي الخبراء الرجال بالحصول على 420 مليجرامًا على الأقل من المغنيسيوم يوميًا والنساء 320 مليجرامًا. تشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم السبانخ والأفوكادو والمكسرات والموز وزبدة الفول السوداني

يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة للغاية من المغنيسيوم، والتي تسمى نقص مغنيسيوم الدم، إلى نوبات أو عدم انتظام في ضربات القلب.

ومع ذلك، فقد ارتبط تناول الكثير من المغنيسيوم بالإسهال والغثيان وتشنجات المعدة.

طقطقة المفاصل

في حين أن طقطقة المفاصل ليست ضارة في حد ذاتها، فقد تكون علامة على أنك لا تحصل على ما يكفي من فيتامين د أو الكالسيوم.

فيتامين د والكالسيوم ضروريان للحفاظ على صحة العظام والعضلات.

عدم الحصول على ما يكفي من هذه الفيتامينات يمكن أن يضعف العظام والمفاصل، مما يسبب الالتهاب وأصوات الطقطقة. ومع ذلك، فإن طقطقة المفاصل في حد ذاتها ليست خطيرة.

تقدر المعاهد الأمريكية للصحة أن واحدًا من كل أربعة أمريكيين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د، وهو 800 وحدة دولية (IU) موصى بها يوميًا للبالغين. و40 % من البالغين في الولايات المتحدة لا يحصلون على 1000 ملليغرام يوميًا من الكالسيوم الموصى به.

صفار البيض والأسماك الزيتية وعيش الغراب غنية بفيتامين د، في حين أن منتجات الألبان والخضروات الورقية هي الأطعمة الأكثر ثراءً بالكالسيوم.

يمكن أن يؤدي الحصول على الكثير من فيتامين د إلى تراكم الكالسيوم في الدم، مما يسبب الغثيان والقيء والضعف والتبول المتكرر.

الشيب المبكر

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل شخصًا ما يتحول شعره إلى اللون الرمادي في سن مبكرة، لكن الدكتور سيثي اقترح أن نقص فيتامين ب 12 أو النحاس قد يعطل إنتاج الأكسجين والميلانين في الشعر، مما يتسبب في تحوله إلى اللون الرمادي.

هناك العديد من الأسباب التي قد تجعل شخصًا ما يتحول إلى اللون الرمادي في سن مبكرة، لكن الدكتور سيثي اقترح أن نقص فيتامين ب 12 أو النحاس قد يعطل إنتاج الأكسجين والميلانين في الشعر، مما يتسبب في تحوله إلى اللون الرمادي.

يحتاج البالغون إلى حوالي 2.4 ميكروجرام من فيتامين ب 12 يوميًا، والذي يوجد في البيض والمحار والسلمون ولحم البقر.

كما أشار الدكتور سيثي إلى أن الشيب المبكر قد يكون بسبب نقص النحاس. وقال إن النحاس "مسؤول عن إنتاج الميلانين، مما يعطل لون الشعر".قد يؤدي الإفراط في تناول فيتامين ب12 إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، والصداع، والضعف، وتلف الكلى، في حين ارتبط تناول الكثير من النحاس بتلف الكبد ومشاكل في إيقاع القلب.

سهولة الإصابة بالكدمات

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين سي يحرم الجسم من الكولاجين، مما يجعل الأوعية الدموية أقل حماية وأكثر عرضة للكدمات

إذا كنت تستيقظ كثيرًا مع كدمات غامضة، فقد لا تحصل على ما يكفي من فيتامين سي.

بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز وظيفة الخلايا المناعية، قال الدكتور سيثي إن فيتامين سي مسؤول عن تكوين الكولاجين، وهو بروتين يوفر البنية والدعم للجلد والعظام والعضلات والأوتار والأنسجة الضامة الأخرى.

بدون كمية كافية من الكولاجين، تفقد الأوعية الدموية التبطين الوقائي الذي يحميها من الإصابات، مما يجعل الجسم عرضة للكدمات.

يعاني حوالي واحد من كل 20 أمريكيًا من نقص فيتامين سي، وأشد أشكاله هو الاسقربوط.

الأطعمة الأكثر غنى بفيتامين سي تشمل الحمضيات والفلفل والبروكلي والأناناس والكيوي والخضروات الورقية.

وقال الدكتور سيثي أيضًا إن الكدمات السهلة قد تشير إلى نقص فيتامين ك1، الذي يساعد في تخثر الدم.

لقد ثبت أن الكولاجين الزائد يسبب حصوات الكلى والصداع والتعب، في حين أن تناول الكثير من فيتامين ك1 يمكن أن يسبب تلف الكبد.