شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: علاج سرطان الثدى للرجال يتبع نفس التدابير العلاجية للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن الرجال معرضون أيضا للإصابة بسرطان الثدى، موضحة إن هناك أعداد قليلة تصاب بسرطان الثدى.

وأضافت، إن علاج سرطان الثدى لدى الرجال يتبع نفس مبادئ التدبير العلاجي المتبعة مع النساء، موضحة أن سرطان الثدي يعد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في إقليم شرق المتوسط، وهو السبب الأول للوفيات المرتبطة بالسرطان إذ يقدر عدد حالات الوفاة الناجمة عنه بنحو 53 ألف حالة وفاة كل عام.

ويشخص ما يقرب من 130 حالة سرطان ثدي كل عام، ويمثل ذلك ثلث مجموع حالات السرطان بين النساء، ويمكن أن يؤدي الكشف المبكر إلى زيادة معدلات الشفاء.

في إقليم شرق المتوسط، تشخص امرأة بالإصابة بسرطان الثدي كل 4 دقائق، و تتوفى امرأة بسبب سرطان الثدي كل 11 دقيقة، يمكن الشفاء من سرطان الثدي بنسبة كبيرة إذا اكتُشِف في مراحله المبكرة وقدم العلاج المناسب وأكُمِلَ على النحو الذي حدده مقدم الرعاية الصحية.



