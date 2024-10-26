شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: السمنة والعلاج الهرمونى أهم عوامل الإصابة بسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن جنس الإنثى هو أقوى عامل من عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي، وعلى الصعيد العالمي، يظهر ما يقرب من نصف سرطانات الثدي لدى النساء اللاتي ليس لديهن عامل خطر محدد للإصابة بسرطان الثدي غير نوع الجنس "الإناث" هو العمر "أكثر من 40 عاما".



سرطان الثدى

عوامل أخرى للإصابة بسرطان الثدي:

- السمنة

- التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي

- التعرض للإشعاع في السابق

- تعاطي التبغ

- العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث

- قلة النشاط البدني

وأوضحت المنظمة، إن التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الثدي يزيد من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان، لكن معظم النساء اللاتى يكشف التشخيص عن إصابتهن بسرطان الثدي ليس لديهن تاريخ عائلي معروف للمرض، عدم وجود تاريخ معروف للإصابة في الأسرة لا يعني بالضرورة أن المرأة معرضة لخطر أقل.

وأضافت المنظمة، إن أكثر من 90% من حالات سرطان الثدي تُكتَشَف ذاتيًا لدى أولئك اللائي لا يخضعن للفحص بالتصوير الشعاعي للثدي بانتظام. لذلك، نشجع دائمًا على الفحص الذاتي للثدي.