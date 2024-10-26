شكرا لقرائتكم خبر عن لو أول مرة تعرفى إصابتك بسرطان الثدى.. 7 خطوات اتبعيها حتى الشفاء التام والان مع تفاصيل الخبر

تتلقى كثير من النساء نبأ الإصابة بسرطان الثدى وسط شعور مزيج من الصدمة والحزن والخوف، ولكن تقبل المرض والتعايش مع مراحل العلاج يحسن صحتك النفسية ويجعلكِ تتخطى المرض حتى الشفاء التام، في هذا التقرير نتعرف على أشياء يجب عليكِ فعلها بمجرد تشخيص الأطباء إصابتك بسرطان الثدى، بحسب موقع "Fox news".

قالت الدكتورة تينجتينج تان، أخصائية الأورام وأمراض الدم في كاليفورنيا: "سماع عبارة "أنتِ مصابة بالسرطان" يغير الحياة ويجلب معه العديد من المشاعر". لذا اتبعى النصائح التالية لتخطى المرض والشفاء التام

1. خذى قسطًا من الراحة

من المهم أن تمنحى نفسك الوقت لتقبل المرض، اسمحى لنفسك بالشعور بمجموعة المشاعر التي تأتي مع هذا الخبر الذي يغير الحياة.

في معظم الحالات، ينتظر أطباء الأورام عدة أسابيع لبدء العلاج للسماح بالوقت لإجراء المزيد من الاختبارات - لذا لا داعي للشعور بالذعر بشأن اتخاذ القرارات اليوم.

2. كتابة الأسئلة وجمع المعلومات

بمجرد أن تسمحى لنفسك ببعض الوقت لتقبل التشخيص، فقد حان الوقت لتعلم أكبر قدر ممكن من المصادر الموثوقة.

اقرأى المعلومات التي قدمها لك الطبيب حول نوع سرطان الثدي الذي تعانين منه ومرحلته - وهو رقم من 0 إلى 4 يصف حجم الورم ومكانه ومدى انتشاره من الثدي.

بعد ذلك، من المهم فهم العلاجات النموذجية لنوعك ومرحلتك، والتي قد تشمل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي والعلاج الهرموني.

نصح الخبراء بكتابة جميع أسئلتك واستشارة الطبيب إن كتابة أسئلتك سيضمن لك عدم نسيانها.

3. شاركي الخبر مع عائلتك لدعمك

لست ملزمة بإبلاغ العالم أجمع بتشخيصك شاركى الأخبار مع أولئك الذين تشعرين بالحاجة إلى معرفتهم والذين سيكونون أكثر دعمًا لك.

يمكنك مشاركة قدر ما تريدين من المعلومات هذه صحتك، وأنتِ تتحكمين في نوعية وكمية المعلومات التي تتم مشاركتها.

بمجرد إخطار أحبائك، قد يكون من المفيد إحضار صديقة أو أحد أفراد الأسرة إلى مواعيدك عند الطبيب.

4. فكرى في الحصول على رأي ثانٍ

أظهرت الدراسات أن الحصول على رأي ثانٍ بعد تشخيص الإصابة بسرطان الثدي يمكن أن يكون مفيدًا للمريضة.

السرطان فريد من نوعه، وإذا تم تشخيص إصابتك بسرطان الثدي، فأنت تريدين رؤية خبير متخصص في نوعك الدقيق لا تخافي من طلب رأي ثانٍ من طبيب آخر.

حتى إذا لم تغيري طبيب الأورام، فإن البحث عن رأي ثانٍ يمكن أن يوفر لك الاطمئنان بأنك اخترت فريق الرعاية وخطة العلاج المناسبين.

من الضروري القيام بذلك قبل بدء العلاج، حيث قد تكون هناك خيارات إضافية يجب عليك مراعاتها.

طبيب أورام الثدي الآخر قد يكون لديه توصيات مختلفة حول كيفية علاج سرطان الثدي.

5. ركزى على الجانب الإيجابي

في حين أن تشخيص سرطان الثدي قد يبدو خبراً سيئاً لكن اتفق الخبراء أن التوقعات تحسنت على مر العقود، حيث انخفضت معدلات وفيات سرطان الثدي بنسبة 44٪ منذ عام 1989، وذلك بفضل الاكتشاف المبكر والعلاج.

عندما يكون سرطان الثدي موضعيًا - بمعنى أنه لم ينتشر خارج الثدي - فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 99٪، بناءً على بيانات المعهد الوطني للسرطان للنساء المصابات بسرطان الثدي بين عامي 2013 و 2019.

هناك أيضًا أكثر من أربعة ملايين ناجية من سرطان الثدي في الولايات المتحدة.

6. الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي

إن ممارسة الرياضة موصى بها حتى مع تشخيص سرطان الثدي أو أي شكل من أشكال النشاط البدني، سواء كان المشي الخفيف أو تمرينًا بجانب اتباع نظام غذائي متوازن وكثيف العناصر الغذائية يمكن أن يساعد أيضًا في دعم الجسم أثناء العلاج والتعافي.

ركزي على البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والدهون الصحية. وتجنبي الأطعمة السكرية والمصنعة بشكل كبير.

7. اعتني بنفسك

من الضرورى الاهتمام باحتياجاتك العاطفية والنفسية والروحية طوال رحلة الإصابة بسرطان الثدي.

قد يشمل هذا مناقشة مع أخصائي تغذية، وإعطاء نفسك المساحة لقبول التشخيص والتكيف معه، وإيجاد مجموعة دعم أو معالج.