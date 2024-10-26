شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكية تصاب بحروق بوجهها بعد جلسة تجميل فاشلة بتقنية المايكرونيدلينج والان مع تفاصيل الخبر

أصيبت امرأة أمريكية بحروق من الدرجة الثانية وندبات دائمة في وجهها بعد جلسة فاشلة لتجميل البشرة بالإبر الدقيقة "المايكرونيدلينج"، حسب ما نشر موقع "نيويورك بوست" .

وقالت ميليا نيلسن، 24 عامًا: "أردت أن أشعر بالثقة بدون مكياج الآن أنا في وضع أسوأ لأنني لدي ندبة ضخمة على وجهي بدلاً من بضع بقع فقط في الوجه".

خضعت نيلسن لجلسة مايكرونيدلينج لتحسين لون بشرتها، حيث أنفقت ما يقرب من 100 دولار على الوخز بالإبر الدقيقة في يوليو الماضى، وهو إجراء يتضمن ثقب الجلد بإبر صغيرة لتوليد الكولاجين الطبيعى في البشرة.

لقد خضعت بالفعل لجلسة واحدة من الوخز بالإبر الدقيقة قبل أن تعود لجلسة ثانية، وهنا بدأت الأمور تسوء، حيث قام الطبيبة بتكرار نفس المكان مرات عديدة، مما أدى إلى تآكل الطبقات القليلة الأولى من الجلد.

وقالت نيلسن: "في ذلك الوقت لم تقل الطبيبة أي شيء عن ذلك ولكنني كنت أنزف بالفعل وكانت الطبيبة، التي لم تذكر اسمها، تنظف وجهها - بما تشتبه في أنه تونر - مما أدى إلى حرق كيميائي على "الجلد الجديد" بعد الطبقة التي تم تقشيرها.

وأضافت: "في ذلك الوقت كان الأمر مؤلمًا للغاية واستمرت في السؤال،" هل أنت بخير؟ "الآن أفهم سبب سؤالها ذلك".

من المفترض أن الحروق الكيميائية كانت نتيجة لتقنية مايكرونيدلينج غير صحيحة حتى بعد أشهر، قالت نيلسن إن المنطقة التي احترقت وأصبحت الآن ندبة مختلفة عن بقية بشرتها.

عندما استيقظت نيلسن في صباح اليوم التالي، بدا الأمر كله كدمات على وجهها حيث أصبح لون البقعة أرجوانى وفي المستشفى، أكد الأطباء أنه كان بالفعل حرقًا كيميائيًا.