شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحبها.. مكونات ومواصفات الجبن القريش الصحية المفيدة والان مع تفاصيل الخبر

الجبن القريش أحد أهم أنواع الجبن الصحية من منتجات الألبان التي يعتمد عليها الكثيرون في أنظمتهم الغذائية الهادفة لإنقاص الوزن، أو أولئك الذين يعانون من مشكلات في الأمعاء ويريدون التمتع بصحة جيدة وبنظام غذائي لا يؤثر على أمعائهم بالسلب.

وفقًا لتقرير نشره في موقع eating well الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض والغذاء، فإن الجبن القريش أنواع مختلفة، ويجب عليك اختيار النوعية والطريقة التي تأكل بها هذا النوع من الجبن للاستفادة القصوى من فوائده.

هذا النوع من الجبن مصدر عالي من البروتين قيمته الغذائية عالية للغاية، يعزز الصحة العظام والعضلات وصحة الجسم بشكل عام، غني بالبوتاسيوم والكالسيوم وكلاهما مصادر تعزز قوة العظام وصلابتها وسلامتها، كما أن البوتاسيوم وغيرها من الفيتامينات التي تحتوي عليها الجبن القريش تساعد على موازنة مستويات السوائل في الجسم، يحتوي هذا النوع من الجبن على فيتامين ب 6 وب 12 وهي الفيتامينات المعززة لقوة الأعصاب والعضلات والقوة العامة للجسم.

تابع التقرير موضحًا أن هناك مواصفات وشروط لتناول الجبن القريش يجب إتباعها والإلتزام بها: