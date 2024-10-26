شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA": ارتفاع الإصابة ببكتيريا الإشريكية القولونية المرتبطة بالبرجر بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد المصابين بتفشي البكتيريا القولونية المرتبطة بإحدى المطاعم الشهيرة، ومن بين 61 شخصا تتوفر معلومات عنهم، قالت الهيئة التنظيمية الصحية"FDA"، إن 22 شخصا نقلوا إلى المستشفى، وأصيب اثنان منهم بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهي حالة خطيرة يمكن أن تسبب الفشل الكلوي، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

يقال إن سلالة البكتيريا الاشريكية القولونية E. coli O157:H7 التي تسببت في وفاة شخص واحد تسبب "مرضًا خطيرًا للغاية"، وخاصة لكبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.



قالت أكبر سلسلة مطاعم برجر في العالم إنها أوقفت مؤقتًا تقديم البرجر في 5 مطاعمها البالغ عددها 14 ألف مطعم في الولايات المتحدة والتي تأثرت.

وأظهرت النتائج الأولية لهيئة الأغذية والأدوية الامريكية، إن البصل المقطع المستخدم في وجبة البرجر كان المصدر المحتمل للتفشي.

وقد بادرت الشركة بسحب المنتجات طوعًا، وفقًا لما ذكرته الشركة والوكالة، كما سحب المورد عدة دفعات من البصل الأصفر المنتج في منشأة بولاية كولورادو.

وقالت الشركة في وقت متأخر من يوم الجمعة إن البصل من منشأة تايلور فارمز في كولورادو تم توزيعه على حوالي 900 من مطاعمها في كولورادو وكانساس ووايومنغ وأجزاء من ولايات أخرى في المنطقة.

وقالت الشركة إنها قررت أيضًا التوقف عن توريد البصل من المنشأة إلى أجل غير مسمى.



قالت وزارة الزراعة الأمريكية، إنه على الرغم من أن البصل هو المشتبه به على الأرجح، فإن أحد شركائها في الولاية يقوم باختبار عينات من لحم البقر المستخدم في البرجر بحثا عن البكتيريا القولونية.

وبحلول 24 أكتوبر، تأثرت ولايات كولورادو وكانساس ويوتا ووايومنج وأيوا وميسوري ومونتانا ونبراسكا ونيو مكسيكو وأوريجون وويسكونسن وواشنطن وميشيجان بالوباء، وذكر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة أن كولورادو سجلت 26 إصابة.



وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه بسبب الإجراءات التي اتخذتها الشركة وتايلور فارمز بشأن المنتجات، فإن الخطر على الجمهور منخفض للغاية.