شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الصحة: طهى لحم البقر "الحل السحري" ضد التلوث بينما الخضروات مشكلة أصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول الخبراء إن السيطرة على تلوث الخضروات أصعب من السيطرة على تلوث لحوم البقر، حيث يعتبر طهي لحم البقر بمثابة "الحل السحري" ضد التلوث، على عكس المنتجات الطازجة، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وتحركت سلاسل مطاعم الوجبات السريعة الكبرى في الولايات المتحدة لسحب البصل الطازج مؤقتا من قوائمها بعد أن ورد أن البصل هو المصدر المحتمل لتفشي بكتيريا الإشريكية القولونية، وكشفت الدراسة عن الكابوس المتكرر الذي تواجهه المطاعم، حيث تشكل المنتجات الزراعية مشكلة أكبر بالنسبة للمطاعم للحفاظ على خلوها من التلوث مقارنة بلحوم البقر.

من المرجح أن يكون البصل هو السبب وراء تفشي البكتيريا القولونية في سلسة المطاعم الشهيرة في الولايات المتحدة الامريكية، والتي أدت إلى إصابة 75 شخصًا على الأقل ووفاة شخص واحد، وقد قامت سلسة المطاعم بسحب بعض المنتجات من قائمة الطعام في 5 مطاعمها البالغ عددها 14 ألف مطعم في الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الامريكية "FDA"، إنه من بين 61 شخصا توفرت معلومات عنهم، تم نقل 22 إلى المستشفى، وأصيب اثنان بمتلازمة انحلال الدم اليوريمية، وهي حالة خطيرة يمكن أن تسبب الفشل الكلوي.

في السنوات الماضية، كانت فطائر اللحم البقري تهيمن على ملفات محامي الأمراض المنقولة بالغذاء، قبل أن تتخذ الجهات التنظيمية الفيدرالية الصحية في الولايات المتحدة إجراءات صارمة ضد تلوث لحوم البقر بعد تفشي البكتيريا القولونية.

وقد تسبب الهامبرجر في دخول أكثر من 170 شخصًا إلى المستشفيات في مختلف الولايات، كما أدت إلى وفاة 4 أشخاص، ونتيجة لهذا، أصبحت حالات تفشي الأمراض المرتبطة بلحوم البقر نادرة للغاية، كما يقول الخبراء.

يقول الخبراء إن الفارق الأكبر هو أن لحم البقر مطبوخ بينما لا يتم طهي المنتجات الطازجة، ويقول دونالد شافنر، خبير علوم الغذاء والسلامة بجامعة روتجرز، إن الطهي السليم هو "الحل السحري" ضد التلوث.