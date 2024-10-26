شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروبات صباحية ابدأ بها يومك لتعزيز صحتك وطرد السموم والان مع تفاصيل الخبر

يساعد تناول المشروبات التي تحتوي على الماء كل صباح على التخلص من السموم من جسمك، مع الحفاظ على رطوبتك، ولكن هل تعلم أن الماء يحافظ أيضًا على ترطيب بشرتك من خلال الحفاظ على مستويات الحموضة في معدتك.



وفقا لموقع "healthyfood"، تناول المشروبات الطازجة والصحية في الصباح يرطب كل خلية في جسمك تقريبًا، وفي هذه العملية تظل بشرتك رطبة بينما تطرد الشوائب والسموم من خلاياك.

إليك 6 مشروبات صباحية لإزالة السموم من الجسم، وهي مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكن أن تساعد على التخلص من السموم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

1. الشاي الأخضر بالليمون

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في مكافحة سموم الجسم، فقط أضف القليل من الليمون الطازج للحصول على جرعة إضافية من فيتامين سي، المعروف بخصائصه المعززة للمناعة، وتعمل الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر كمضادات أكسدة قوية قد تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن ملوثات الهواء، الليمون غني بفيتامين سي الذي يدعم الجهاز المناعي ويساعد في تحييد الجذور الحرة.

2. ماء الليمون الدافئ

يعد تناول كوب من الماء الدافئ والليمون خيارًا بسيطًا وفعالًا لإزالة السموم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، يعمل الليمون على تحفيز الكبد وتعزيز عملية إزالة السموم، كما يساعد الماء الدافئ على الهضم ويمكن أن يساعد في التخلص من السموم من الجسم.

3. شاي الكركم والزنجبيل

الكركم والزنجبيل لهما خصائص مضادة للالتهابات، يعد الكركم والزنجبيل من المشروبات التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات، وقد يقللان من الالتهابات، كما إنهما غنيان بمضادات الأكسدة، مما يوفر دفاعًا ضد الإجهاد التأكسدي.

4. ماء منقوع بالخيار والنعناع

مشروب صباحي آخر يمكنك الاعتماد عليه هو الماء المنقوع بالخيار والنعناع، فالخيار مرطب للجسم والنعناع يضفي نكهة منعشة، والأهم من ذلك أن كلا المكونين لهما خصائص إزالة السموم. يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في مكافحة الجذور الحرة بينما النعناع له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي ويضيف نكهة منعشة.

5. عصير البنجر والجزر

البنجر والجزر غنيان بمضادات الأكسدة ويمكنهما دعم وظائف الكبد، تناولهما معًا يعطي مشروبًا لذيذًا ومفيدًا، كما يمكن أن يساعدا في حماية الخلايا ومساعدة الجسم على التخلص من السموم.

6. مشروب بذور الشيا للتخلص من السموم

امزج بذور الشيا مع الماء واتركها منقوعة طوال الليل، وفي الصباح، أضف القليل من عصير الليمون أو الليمون الحامض، بذور الشيا غنية بالألياف ويمكن أن تساعد في الهضم، كما تساعد بذور الشيا في التخلص من الفضلات وتمنح شعورًا بالشبع، مما قد يساعد في التحكم في الشهية والحفاظ على وزن صحي.

فوائد التخلص من السموم في الصباح

• تعزيز عملية التمثيل الغذائي: شرب الماء الدافئ أو شاي الأعشاب في الصباح يمكن أن يحفز عملية التمثيل الغذائي، وهذا يساعد على تحسين عملية الهضم طوال اليوم وقد يدعم إدارة الوزن.

• الترطيب: بعد ليلة من النوم، قد يصاب الجسم بالجفاف. يساعد شرب الماء في الصباح على تجديد السوائل، ودعم وظائف الأعضاء، والمساهمة في ترطيب الجسم بشكل عام.

• صحة الجهاز الهضمي: يمكن لبعض مشروبات إزالة السموم الصباحية، مثل الماء الدافئ بالليمون أو شاي الأعشاب، أن تحفز الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد هذا في تحلل الطعام بكفاءة وامتصاص العناصر الغذائية طوال اليوم.

• بشرة صحية : يساهم الترطيب والتخلص من السموم في الحصول على بشرة صحية، وقد تلعب طقوس إزالة السموم الصباحية دورًا في تعزيز نضارة البشرة وإشراقها.

• تعزيز الوضوح العقلي : يمكن أن يساهم الترطيب المناسب والتخلص من السموم في تحسين الوظيفة الإدراكية والوضوح العقلي، مما يضبط نغمة إيجابية لليوم.

• وظائف الكبد: يلعب الكبد دورًا حاسمًا في إزالة السموم، قد تساعد ممارسات إزالة السموم الصباحية الكبد في معالجة وإزالة السموم المتراكمة أثناء الليل.

