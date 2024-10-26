شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. أطعمة ترطب جسمك وتقوى مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

مع تغيير الفصول، يحتاج جسمنا إلى قدر كبير من القوة للتغلب هذه التغييرات في الطقس، والتي تمثل لنا العديد من التحديات الصحية، كما يحتاج جسمنا في هذه الفترة إلى إجراء تعديلات للحفاظ على مستويات الترطيب المثلى، وهناك سبعة أطعمة يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا أثناء فترة تغيير الفصول، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أو انديا".

الخيار

يعد الخيار مصدرًا آخر ممتازًا للترطيب، حيث يحتوي على حوالي 95% من الماء، فهو منخفض السعرات الحرارية كما أنه غنى بفيتامين K وC، ويمكن الاستمتاع بالخيار في السلطات أو إضافته إلى السندويشات أو كوجبة خفيفة مقرمشة مع الحمص أو صلصة الزبادي.

الكرفس

يتكون الكرفس من حوالي 95% من الماء وهو إضافة رائعة لنظامك الغذائي أثناء التغيرات الموسمية، كما أنه مصدر جيد للألياف وفيتامين K والبوتاسيوم، ويمكنك إضافة الكرفس إلى السلطات أو مزجه فى العصائر للحصول على دفعة من الترطيب.

الفراولة

الفراولة ليست لذيذة فحسب، بل إنها أيضًا مرطبة، حيث يبلغ محتواها من الماء حوالى 91%، وهي غنية بفيتامين سي والمنجنيز ومضادات الأكسدة، ويمكنك إضافة الفراولة إلى وجبة الشوفان في الصباح أو الزبادي أو الاستمتاع بها كوجبة خفيفة، ويمكنك أيضًا مزجها في العصائر المنعشة.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مشروب طبيعي غنى بالإلكتروليتات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للترطيب، فهو منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على إلكتروليتات أساسية مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، استمتع بماء جوز الهند بمفرده أو أضفه إلى العصائر أو تناوله كمشروب لتجديد السوائل المفقودة أثناء النشاط البدنى.

البرتقال

البرتقال ليس فقط مصدرًا رائعًا لفيتامين سي ولكنه يحتوي أيضًا على حوالي 86٪ من الماء، وهو يعتبر وجبة خفيفة ومنعشة ويمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب لديك، ويمكنك إضافة شرائح البرتقال إلى السلطات أو امزجها في العصائر أو الاستمتاع بها كوجبة خفيفة.

الفلفل الحلو

يتكون الفلفل الحلو، وخاصة الأنواع الحمراء والصفراء، من حوالى 92% من الماء وهو غني بفيتاميني A و C، ويمكن تناوله نيئًا في السلطات أو مشويًا أو مضافًا إلى الأطعمة المقلية، حيث أن قوامه الحلو والمقرمش يجعله خيارًا رائعًا ومرطبًا للوجبات الخفيفة.

الكوسة

الكوسة هي نوع آخر من الخضراوات الغنية بالمياه، حيث تحتوى على حوالى 95% من الماء، وهي منخفضة السعرات الحرارية وعالية العناصر الغذائية مثل فيتامين C والبوتاسيوم، ويمكن إضافة الكوسة إلى السلطات أو شويها كطبق جانبي، حيث يمكن أن يساعد إضافتها إلى وجباتك في تعزيز الترطيب خلال التغيرات الموسمية.