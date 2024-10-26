شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الخضار الورقي تحتاجه عظامك وعضلاتك.. لا يفوتك والان مع تفاصيل الخبر

فوائد الخضراوات كثيرة ومتعددة لا يمكن حصرها، فهي الحصة الغذائية الأساسية خلال اليوم ضمن حصص كثيرة أخرى، تلك الحصة التي يعتمد عليها الجسم في إمداده بالماء الكافي للترطيب العميق والبعد عن الجفاف ومشكلات قلة مياه الجسم.

الخضراوات صحية ما دمت تدخلها في نظامك الغذائي اليومي في كل وجباتك الأساسية والبينية أيضا، تعزز الخضراوات الصحية من الصحة العامة وصحة الأمعاء أيضا، هذا ما ذكره تقرير نشر في موقعeating well المعني بالتغذية والصحة العامة، مؤكدا على أن الكرفس احد اهم الخضراوات الورقية الصحية التي تحتوي على فوائد هائلة.

تابع التقرير موضحًا أن الكرفس من الخضراوات المنسية التي لا يضيفها البعض على الكثير من الطعام، ولكنها تظل من الخضراوات الصحية المثالية للصحة والجسم بشكل عام.

يحتوي الكرفس كمكون أساسي على العناصر الغذائية الصحية مثل البوتاسيوم ذلك الذي يعزز من عمل الأعصاب والصحة العامة للجسم وقوته وسلامته، كما أن الكرفس يحتوي على فيتامين أ الهام والصحي لبناء الجسم ونموه وصلباته والتخلص من أوجاعه.

تابع التقرير موضحا أن الكرفس يحتوي على مكون هام وهو الكالسيوم والمياه في الوقت ذاته، فضلا عن الألياف، هذا الثلاثي يجعل الجسم في حالة ترطيب دائمة فضلا عن أن الألياف تجعل المعدة أكثر شبعا لأطول فترة ممكنه، أما عن الكالسيوم فهو المعز لقوه العضلات والجسم والعظام.

وأوضح التقرير أن الكالسيوم الذي يحتوي عليه الكرفس بكم جيد يعزز من طاقة الجسم وقوته وصلاة وقوة تحمل أيضا، كما يعزز من بناء العضلات ونموها وقوتها، كما يحمي من أمراض العظام مثل التهشم والتقصر وغيرها لأنه يقوي من بنية العظام ذاتها ومن كثافتها.

يحسن كذلك الكرفس بأليافه الكثيرة من الحالة الهضمية ومن عمل الجهاز الهضمي ويحسن من حركة المعدة والتخلص من مشكلتها.

ونصح التقرير بضرورة إدخال الكرفس في الكثير من الوجبات اليومية أو تناوله كوجبة مستقلة ببعض الإضافات مثل زبدة الفول السوداني التي تعزز الدهون الصحية والقليل من الكربوهيدرات فضلا عن ان هذه الدهون تعزز من صحة القلب، واضافتها إلى الكرفس يجعلها وجبة صحية متكاملة.

الكرفس يعزز من ترطيب الجسم وبالتالي يخلصك من الخمول والشعور بالوهن والضعف العام يعزز من قوة عضلاتك وعظامك وبناءها بالفعل ويحسن من حالة الجسم ونشاطه، يمكنك اضافته إلى طبق السلطه أو للأطعمة المطية المختلفة بشرط عدم الاسراف في تناوله.