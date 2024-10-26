شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لتحسين جودة نوم الأطفال.. الساعات المطلوبة من 4 أشهر إلى 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

النوم ضروري لكل شخص سواء للكبار أو الأطفال، وبشكل خاص بالنسبة لأطفالنا فهو أحد أهم جوانب الطفل السليم، والنوم ضروري لدعم التوازن الهرموني والسلوك المعرفى واحتياجات النمو والتطور للطفل، ويوضح تقرير موقع "تايمز أوف انديا"، أسباب وعوامل اضطرابات النوم عند الأطفال وطرق العلاج وساعات النوم المناسبة لكل فئة عمرية.

فيما يلى.. أكثر مشاكل النوم شيوعًا عند الأطفال هي:

صعوبة بدء النوم

الآرق والاستيقاظ أكثر من مرة ليلًا

النعاس المفرط أثناء النهار

الشخير أو مشاكل التنفس

انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم

المشي أثناء النوم

الكوابيس الليلية

فيما يلى.. التوصيات الحالية من الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM) وعدد الساعات التي يجب الأطفال الحصول عليها من النوم كل ليلة:

الرضع (4-12 شهرًا) 12-16 ساعة في كل ليلة

الأطفال الصغار (1-2 سنة) من 11-14 ساعة

الأطفال ما قبل المدرسة (3-5 سنوات) من 10-13 ساعة

الأطفال في سن المدرسة (6-13 سنة) من 10-13 ساعة

المراهقون (14-17) من 8-10 ساعات

وتشمل التأثيرات طويلة المدى للأطفال الذين يعانون من قلة النوم أو اضطرابه ما يلي:

- عدم الاستقرار العاطفي وفرط النشاط

- ضعف التركيز والتعلم والذاكرة

- الاضطرابات العصبية السلوكية

- الاندفاع وعدم الانتباه

- تقلبات المزاج

- صعوبة حل المشكلات

- ضعف وظيفة المناعة

- ارتفاع ضغط الدم والسمنة ومقاومة الأنسولين

وقد تكون هناك عوامل خطر لدى بعض الأطفال المعرضين لمزيد من مشاكل النوم، بما فى ذلك الأطفال الذين يعانون من:

اضطرابات النمو العصبي (مثل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد) أو اضطرابات الجهاز التنفسي المزمنة أو الاضطرابات المعقدة وأولئك الذين يتناولون أدوية طويلة الأمد، يمكن أن تؤدي العوامل البيئية مثل التعرض غير الكافي للضوء الطبيعي مقابل التعرض لأضواء الشاشة المفرطة والضوضاء وضعف النشاط البدني إلى تفاقم هذه المشكلات.

فيما يلى.. مفتاح النوم الجيد لدى الأطفال يكمن في الحفاظ على نظافة نوم جيدة والتي يجب على الآباء الانتباه إليها، على النحو التالى:

- الذهاب إلى الفراش في نفس الموعد كل يوم.

- حاول الحفاظ على روتين نوم منظم سواء في أيام الأسبوع أو العُطلة.

- امتنع عن استخدام الموبايل والتعرض لأضواء ساطعة قبل ساعة على الأقل من وقت النوم.

- توفير بيئة مريحة للنوم خالية من الهواتف المحمولة والضوضاء والأضواء الساطعة.

- التشجيع على ممارسة النشاط البدني أثناء النهار .

- التشجيع على تقنيات الاسترخاء مثل القراءة وتقنيات التنفس العميق واليوجا.

- تجنب القيلولة الطويلة في فترة ما بعد الظهر وفي وقت متأخر من المساء، ويعد التعرف على مقدار النوم المناسب وتحديد الاضطرابات المحتملة أمرًا ضروريًا لدعم النمو المعرفي والجسدي الصحي عند الأطفال.