شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط.. توقف عن هذه العادة الغذائية فورًا والان مع تفاصيل الخبر

ضغط الدم واعتداله من أهم الأهداف التي يجب أن تحرص عليها، سواء كنت من الأصحاء أو أولئك الذين يعانون من مشكلات في ضغط الدم وانضباطه، مرضى ضغط الدم العالى بشكل خاص يجب عليهم الالتزام بنظام حياتى وغذائى وحركى متكامل ومثالي للحفاظ على مستويات ضغط الدم من الارتفاع.

وفقا لتقرير نشر في موقع eating well الطبي المعنى بالتغذية والأمراض فإن هناك الكثير من العادات غير الصحية التي يمكن أن يمارسها مريض ضغط الدم المرتفع، وتعمل على رفع وزيادة مستوى الضغط الدم لديه دون أن يدري، ومن المعلوم أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى مشكلات صحية كثيرة منها اختلالات الجسم والوعي واختلال الدورة الدموية، واضطراب صحة القلب وقد يهدد بمشكلات دماغية وقلبية.

تابع التقرير أن الكثير من العادات الخاطئة قد يرتكبها مريض ضغط الدم المرتفع، ولكن المشكلة الأكبر تكمن في تلك العادة اليومية التي قد يعتمدها بعض مرضى الضغط وهي تناول الطعام الجاهز المعالج الغني بالصوديوم، هذه العادة هي الأبرز والأخطر في حياة مريض ضغط الدم.

أوضح التقرير أن من يعاني من إرتفاع ضغط الدم عليه أن يتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم أو الأطعمة الجاهزة، تلك الأطعمة التى تحتوي على مكونات ضارة، منها الدهون المضافة المشبعة، وكذلك الصوديوم بكميات عالية جدا كذلك الصوصات والإضافات التي تحتوي على الملح الكثير والصوديوم العالي أيضا، وكذلك السكريات، تلك الأطعمة الجاهزة المعالجة خاصة إذا كانت مصنعة أيضا أي تمت معالجتها بشكل كامل تصبح غير صحية بالمرة لمريض ضغط الدم المرتفع.

لا يقف الحد عند الأطعمة المعالجة فالنقانق واللانشون والأطعمة المصنعة فقط، بل إن الاطعمة الجاهزة ورقائق البطاطس على سبيل المثال أو الأطعمة الجاهزة المخبوزة والمشروبات الغازية بها نسبة عالية أيضا من السكريات المضافة والصوديوم العالي والدهون المشبعة والمواد الحافظة، وكذا النكهات والأطعمة والألوان، كل تلك المكونات الصناعية خطيرة وغير صحية بالمرة لمريض ضغط الدم العالي.

الاسراف في تناول هذه الأطعمة قد يؤدي إلى:

إرتفاع مستويات ضغط الدم بنسب عالية للغاية

يهدد بارتفاعات شديدة في ضغط الدم مما قد يؤثر على المخ والقلب ويهدد بالسكتات

اختلالات مستوى ضغط الدم ولا يستطيع دواءه التأثير

اضطراب الوعي و الإدراك ، اضطرابات شديدة في الجسم كافة والشعور بالإعياء

الشعور بالخمول الشديد وعدم القدرة على بذل الجهد واضطراب قوة الجسم وسلامته

اضطرابات معوية حادة تجعل مريض ضغط الدم يعاني، إما من الإمساك أو الإسهال أو اضطرابات هضمية في الهضم وتعسره فضلا عن الغازات والتقلصات.

هذه النوعيات من الطعام تشعرك بالشبع لمدة قليلة ثم تعاود بحالة من الجوع الشديد مما قد يهدد بالنهم والزيادة الحادة في الوزن والسمنة.