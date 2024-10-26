شكرا لقرائتكم خبر عن في حالة القصور.. تغييرات غذائية تساعد في تحقيق توازن الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

قصور الغدة الدرقية هو حالة تنتج فيها الغدة الدرقية، التي تقع في الرقبة، كميات غير كافية من هرمونات الغدة الدرقية، والتي تعد ضرورية لتنظيم التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة والوظائف الجسدية بشكل عام، وتشمل الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية التعب وزيادة الوزن وجفاف الجلد وتساقط الشعر والحساسية للبرد.

في حين أن الأدوية غالبًا ما تكون مطلوبة لإدارة قصور الغدة الدرقية، فإن التغييرات الغذائية يمكن أن تلعب دورًا داعمًا في موازنة هرمونات الغدة الدرقية وإدارة الأعراض، ووفقا لموقع " ndtv"، يمكن للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم وظيفة الغدة الدرقية، مثل اليود والسيلينيوم والزنك، أن تساعد في تحسين صحة الغدة الدرقية.

9 تغييرات في النظام الغذائي للمساعدة في تحقيق التوازن بين هرمونات الغدة الدرقية 1. زيادة تناول اليود

اليود ضروري لإنتاج هرمون الغدة الدرقية، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية باليود مثل الأعشاب البحرية والملح المعالج باليود ومنتجات الألبان في تعزيز مستويات اليود، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية المرتبط بنقص اليود، ومع ذلك، يجب تجنب الإفراط في تناول اليود، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الغدة الدرقية.

2. تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم

السيلينيوم هو معدن نادر يساعد على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية، كما أنه يحمي الغدة الدرقية من الإجهاد التأكسدي، تعد الأطعمة مثل الجوز وبذور عباد الشمس والتونة والفطر مصادر ممتازة للسيلينيوم ويمكن أن تحسن صحة الغدة الدرقية بشكل عام.

3. اختر الأطعمة الغنية بالزنك

الزنك هو عنصر غذائي حيوي آخر لتخليق وتنشيط هرمون الغدة الدرقية، تضمين الأطعمة الغنية بالزنك مثل المحار والحمص وبذور اليقطين واللحوم الخالية من الدهون في نظامك الغذائي يمكن أن يدعم إنتاج هرمون الغدة الدرقية ووظيفة المناعة.

4. تضمين أحماض أوميجا 3 الدهنية

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة الغدة الدرقية بشكل عام، تعد الأسماك الدهنية مثل السلمون وبذور الشيا وبذور الكتان مصادر رائعة لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تدعم مستويات هرمون الغدة الدرقية وتقلل من الأعراض مثل التعب وآلام المفاصل.

5. تجنب الإفراط في تناول المواد المسببة لتضخم الغدة الدرقية

إن المواد المسببة لتضخم الغدة الدرقية هي مركبات يمكن أن تتداخل مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وخاصة عند تناولها بكميات كبيرة. تحتوي الأطعمة مثل الخضراوات الصليبية (البروكلي والقرنبيط والكرنب) ومنتجات الصويا وبعض البقوليات على المواد المسببة لتضخم الغدة الدرقية. يمكن أن يؤدي طهي هذه الأطعمة إلى تقليل تأثيرها المسبب لتضخم الغدة الدرقية، مما يجعلها أكثر أمانًا عند تناولها باعتدال.

6. اختر الأطعمة الغنية بالألياف

الإمساك هو أحد الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية. إن تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني والفواكه والخضراوات الغنية بالألياف يمكن أن يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في إدارة هذه الأعراض. كما تساعد الألياف في موازنة مستويات السكر في الدم، وهو أمر مهم لصحة الغدة الدرقية بشكل عام.

7. أضف الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

إن العلاقة بين الأمعاء والغدة الدرقية قوية، والأمعاء الصحية يمكن أن تدعم وظيفة الغدة الدرقية. إن تضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والكفير والملفوف المخلل والكيمتشي في نظامك الغذائي يمكن أن يعزز صحة الأمعاء ويحسن الهضم ويساعد في تنظيم مستويات هرمون الغدة الدرقية.

8. حافظ على رطوبة جسمك

يعد الترطيب المناسب ضروريًا لأداء الغدة الدرقية لوظيفتها على النحو الأمثل، حيث يمكن للجفاف أن يبطئ العمليات الأيضية. يساعد شرب الكثير من الماء والشاي العشبي في دعم الهضم، وتقليل التعب، والحفاظ على توازن الجسم، والذي غالبًا ما يتأثر بقصور الغدة الدرقية.

9. الحد من الأطعمة المصنعة والسكريات

يمكن أن تؤدي الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة إلى زيادة الوزن والالتهابات واختلال مستويات السكر في الدم، وكل ذلك يؤدي إلى تفاقم أعراض قصور الغدة الدرقية. يمكن أن يساعد اختيار الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية بدلاً من الوجبات الخفيفة السكرية أو المصنعة بشكل كبير في الحفاظ على توازن الغدة الدرقية الصحي.

يمكن أن تساعد هذه التغييرات الغذائية في إدارة الأعراض المرتبطة بقصور الغدة الدرقية.